影／台南產區咖啡特展開幕 展示數位客制化烘豆DIY體驗

「台南產區咖啡特展」下午在永康台南新總圖書館開幕。主辦單位東山區公所、市府農業局結合產區咖啡生豆農民、業者技術，「要讓每個人都能成為一名烘豆師，客製化屬於自己的精品咖啡豆，展示數位烘豆師的魅力，帶來全新的咖啡體驗」。展期到8月31日，每周二至周日上午9點至下午6點。

市長黃偉哲下午到場體驗烘豆、「數位烘豆師AIoT技術」烘製出客制化咖啡，邀請民眾逛特展、「來一份屬於自己的客製化精品咖啡豆，體驗一次難忘的咖啡之旅」。

黃偉哲表示，台南種植咖啡歷史久遠，特別是東山咖啡獲得美國咖啡品質協會高分認證，在國際間已享盛名，反而國內知名度還有待拓展。這次特展結合了產地跟消費地，強強聯手打造台南的咖啡王國，讓更多人知道台南咖啡的好，歡迎更多人來品嘗品質一流、CP值最高的台南咖啡。

台南市咖啡種植面積近60公頃，東山區栽培面積居冠，區公所與農糧署、市府農業局及咖啡業者舉辦「台南產區咖啡特展」，邀請東山、楠西及南化咖啡農參展。參觀民眾能親身體驗數位烘豆師製程，「只需15分鐘即可烘焙出自己喜愛的咖啡豆」。

市府表示，這次特展結合台南產區咖啡生豆和業者技術，將烘豆師的職人製程轉化為數據，再根據消費者的口味偏好，透過電腦模擬烘豆，「百分之百成功」，每杯烘焙出的咖啡豆「都是獨一無二的精品，完美展現台南產區咖啡的風味與品質」。