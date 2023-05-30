快訊

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

瑪娃颱風緩慢移動中！彭啟明指出北部風颱雨明顯 「這2天影響最劇烈」

南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男子被檢舉重摔狗 市議員：寵物虐待絕對不是個案

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南假日農市傳出虐狗，市議員李宗霖呼籲大加支持動保法修法。圖／擷取批踢踢實業坊社群畫面
台南假日農市傳出虐狗，市議員李宗霖呼籲大加支持動保法修法。圖／擷取批踢踢實業坊社群畫面

台南市東區林森路假日農市傳出虐狗，有人把裝有小狗的寵物外出袋，用力摔在地上，造成小狗受傷。台南市議員李宗霖今天呼籲，支持推動「茶茶法案」，寵物虐待事件絕對不是個案。台南動保處表示，尚未接獲通報，會主動和警方聯絡，了解是否有虐狗情事。

李宗霖說，本月28日下午5點，傳出台南農會假日農市處人虐狗，有男子將裝在寵物外出袋內的狗狗重摔在地，報警後現場目擊人士卻都聲稱沒看到。他說，經了解尚不知道狗狗狀況如何，目前詢問結果是會先以違反動保法請摔狗的男子到警局作筆錄，完成筆錄後，會將相關案件內容由動保處評斷是否違反相關法律。

李宗霖表示，這樣的案件絕對不是個案，恐怕只是冰山一角。他說即使近年動物福利與權利的概念有逐漸進步，但是類似案件仍一再發生。例如前幾年的「茶茶事件」，引起社會討論，也因此民間發起催生「茶茶法案」。

李宗霖說，茶茶法案能夠賦予動保相關的機關即時救援受虐動物，並且提高虐待動物的刑度。而最重要的是透過加強「防治」概念，規範合理的飼主責任，並且輔導虐待動物的人，避免類似行為再度發生。他呼籲大加支持動保法修法，讓憾事不再發生。

5月28日有人在批踢踢實業坊社群發文，指買完菜，看到有名男子高舉起黃色的寵物外出袋，用力的摔在地上，又對袋子重踢幾下，有名阿姨衝過去看那個袋子，拉開拉鍊，竟然抱出一隻白色的小型犬。「小狗動也不動、雙眼瞪大，四隻僵硬伸直，左眼白還有點瘀血。」家人立刻報警，自己則請這名阿姨帶小狗去看醫生，並協助阿姨叫計程車。阿姨邊哭邊揉小狗、摸小狗，口中一直說「不可以有事」，小狗雙眼瞪大依然沒有反應。

沒多久警察也到現場，詢問男子是否摔狗，「男子說他只是輕推而已，沒有摔，根本說謊。」然後警察詢問阿姨該男子是不是有摔狗，但阿姨說沒看到，說該男子是在教育狗，網友寫著「沒看到？在教育？明明事發的當下阿姨跟我們就一起目睹了這一切，不然阿姨怎麼會衝去檢查袋子抱出小狗，但阿姨卻沒有說出實情。」

寵物 台南 虐狗

延伸閱讀

2024提名侯友宜勝算大？ 謝龍介：國民黨要有更大整合

台南400主題曲是台獨曲？藍議員批不要宣傳 點閱率反升

興富發在台南有2建案 議員要求嚴查工安

鼻酸！ 3歲女童車禍亡 父悲：盼女兒是最後一個受害者

相關新聞

注意！配合南鐵地下化 開元陸橋7月5日封閉拆除至少2年

為配合台南市區鐵路地下化工程推進，原定去年底進行的開元陸橋拆除工程，為盡量減輕交通衝擊，經施工單位交通部鐵道局依據市府要...

台南男子被檢舉重摔狗 市議員：寵物虐待絕對不是個案

台南市東區林森路假日農市傳出虐狗，有人把裝有小狗的寵物外出袋，用力摔在地上，造成小狗受傷。台南市議員李宗霖今天呼籲，支持...

遠見雜誌縣市長民調黃敏惠再獲五星 感恩市民共同寫歷史

遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果今天公布，嘉義市長黃敏惠再創縣市改制以來首長滿意度最佳名次，以滿意度77.8%，施政分數...

調查土資場受威脅？台南女議員議會發表「不自殺聲明」

台南市議員蔡麗青上午市政總質詢時表示，安南區發展快速 ，人口已達20萬人，但土城卻宛如大型垃圾場，不管是焚化爐、掩埋場、...

農民陳情竹林枯黃 嘉縣將研發轎篙筍健康種苗

嘉義縣阿里山鄒族原住民賴以維生的轎篙筍因簇葉病或生命周期已至，目前大多枯死，半片山頭枯黃，嚴重影響生計，有議員昨天質詢盼...

慢車道左側違停開罰多 嘉市議員建議設停車格

嘉義市世賢路、自由路等路段常見民眾將車輛停在慢車道左側，警方1到4月開罰261件。議員質疑自由路整條沒有停車格，市府未妥...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦