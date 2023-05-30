台南男子被檢舉重摔狗 市議員：寵物虐待絕對不是個案

台南市東區林森路假日農市傳出虐狗，有人把裝有小狗的寵物外出袋，用力摔在地上，造成小狗受傷。台南市議員李宗霖今天呼籲，支持推動「茶茶法案」，寵物虐待事件絕對不是個案。台南動保處表示，尚未接獲通報，會主動和警方聯絡，了解是否有虐狗情事。

李宗霖說，本月28日下午5點，傳出台南農會假日農市處人虐狗，有男子將裝在寵物外出袋內的狗狗重摔在地，報警後現場目擊人士卻都聲稱沒看到。他說，經了解尚不知道狗狗狀況如何，目前詢問結果是會先以違反動保法請摔狗的男子到警局作筆錄，完成筆錄後，會將相關案件內容由動保處評斷是否違反相關法律。

李宗霖表示，這樣的案件絕對不是個案，恐怕只是冰山一角。他說即使近年動物福利與權利的概念有逐漸進步，但是類似案件仍一再發生。例如前幾年的「茶茶事件」，引起社會討論，也因此民間發起催生「茶茶法案」。

李宗霖說，茶茶法案能夠賦予動保相關的機關即時救援受虐動物，並且提高虐待動物的刑度。而最重要的是透過加強「防治」概念，規範合理的飼主責任，並且輔導虐待動物的人，避免類似行為再度發生。他呼籲大加支持動保法修法，讓憾事不再發生。

5月28日有人在批踢踢實業坊社群發文，指買完菜，看到有名男子高舉起黃色的寵物外出袋，用力的摔在地上，又對袋子重踢幾下，有名阿姨衝過去看那個袋子，拉開拉鍊，竟然抱出一隻白色的小型犬。「小狗動也不動、雙眼瞪大，四隻僵硬伸直，左眼白還有點瘀血。」家人立刻報警，自己則請這名阿姨帶小狗去看醫生，並協助阿姨叫計程車。阿姨邊哭邊揉小狗、摸小狗，口中一直說「不可以有事」，小狗雙眼瞪大依然沒有反應。

沒多久警察也到現場，詢問男子是否摔狗，「男子說他只是輕推而已，沒有摔，根本說謊。」然後警察詢問阿姨該男子是不是有摔狗，但阿姨說沒看到，說該男子是在教育狗，網友寫著「沒看到？在教育？明明事發的當下阿姨跟我們就一起目睹了這一切，不然阿姨怎麼會衝去檢查袋子抱出小狗，但阿姨卻沒有說出實情。」