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遠見雜誌縣市長民調黃敏惠再獲五星 感恩市民共同寫歷史

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查結果公布，嘉義市長黃敏惠再創縣市改制以來首長滿意度最佳名次，以滿意度77.8%，施政分數76.6分蟬聯五星市長殊榮。圖／嘉市府提供
《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查結果公布，嘉義市長黃敏惠再創縣市改制以來首長滿意度最佳名次，以滿意度77.8%，施政分數76.6分蟬聯五星市長殊榮。圖／嘉市府提供

遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果今天公布，嘉義市長黃敏惠再創縣市改制以來首長滿意度最佳名次，以滿意度77.8%，施政分數76.6分蟬聯五星市長殊榮，黃敏惠感謝遠見再次肯定，感恩市民與市府團隊並肩「共同寫歷史、作伙拼未來」，成為推動嘉市不斷向前的堅定力量。

縣市八大面向施政滿意度，嘉市創下本島第一佳績；其中「教育」、「環保」、「警政治安」、「道路與交通」、「消防與公共安全」和「醫療衛生」奪冠；「觀光休閒」全國第2、「經濟與就業」本島第2，整體平均分數滿意度為79.1%，表現超越2022年，榮獲13縣市組第一名的肯定。

黃敏惠說，民調是城市施政學習重要參考，也是市府團隊不斷向前進的動力。此次榮獲五星肯定，八大施政面向六項第一，兩項第二，感謝市府同仁努力寫下歷史新頁。

她強調，沒有最好，只有更好，市府招牌有賴同仁共同擦亮，讓人民對市府團隊有更大信任，就可以凝聚更大能量；期勉同仁做一個有溫度戰鬥團隊，持續精進施政作為，讓市政表現維持高原不斷創下高峰，讓市民光榮感與幸福感持續倍增。

遠見雜誌報導指出，黃敏惠上任後開源節流，已經讓嘉義市連續3年沒有負債；就算連續2年面臨疫情侵襲，仍能用歲計盈餘普發2000元消費金，不但刺激消費，也替民眾節省部分開銷」，展現對黃敏惠市長帶領嘉義市度過疫情，以穩健務實政策帶動城市發展的高度肯定。

黃敏惠 嘉義 民調

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