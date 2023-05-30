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雲林醫消聯防 搶第一時間救災

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善（前排左二）等人昨發表縣消防局與台大醫院雲林分院合作計畫，有重大創傷受困事件將啟動醫護人員趕抵現場。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（前排左二）等人昨發表縣消防局與台大醫院雲林分院合作計畫，有重大創傷受困事件將啟動醫護人員趕抵現場。記者陳雅玲／攝影

雲林縣消防局與台大醫院雲林分院合作昨天發表新一代救援系統計畫，若重大事故導致民眾受困，將啟動聯防機制，協助醫護人員第一時間趕到現場，給予即時處置；縣長張麗善說，盼在黃金時間內出動讓民眾得到救援。

雲縣消防局長林文山說，過去重大創傷事件時有人受困於機具、車輛，無法脫困但生命徵象又處於危急，礙於沒有機制與合適裝備讓醫護人員安全地在現場執行醫療處置，成為推動「醫消聯防，幸福永揚－虛實整合新一代救援系統」計畫契機。

林文山指出，未來緊急救護視情況向台大醫院雲林分院啟動聯防機制，協助醫護人員第一時間趕抵給予急救藥物或張力性氣胸的針刺減壓，加強救護生命鏈。

台大醫院雲林分院長馬惠明說，聯防計畫有別於臨時任務編組，有專科醫師、專科護理師和搜救團隊合作，提供跟在醫院相同規格的急救，「希望聯防機制最好備而不用」。

林文山也說，雲林平均每年約1000件次的重大創傷救護案件，近年消防局與各醫院合作發展智慧救護，2021年實施到院前超音波掃描，得知病人有無內出血現象，並上傳醫師群組判讀，第一時間正確分流患者，已成功救回多名嚴重創傷病人。

台大醫院 雲林 醫護人員

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