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台南將軍海淡廠 居民憂衝擊漁業

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
行政院規畫在台南市將軍區青鯤鯓興建海淡廠，地方憂心影響漁業資源。圖／台南市水利局提供
行政院規畫在台南市將軍區青鯤鯓興建海淡廠，地方憂心影響漁業資源。圖／台南市水利局提供

行政院規畫在台南將軍區設全台最大的海淡廠，但地方以鹵水會影響漁業資源持反對立場，議員昨天質詢要求市長黃偉哲表態，黃說，若淡化過程中影響漁業資源及漁民權益，會站在民意反對興建；水利局表示，中央已聽到心聲，水利署招商時將要求廠商有效利用鹵水，減少排放量。

預定設在台南將軍青鯤鯓的台南海水淡化廠，面積17公頃，經費190億元，未來最高每天可提供20萬噸供水，也將是全台規模最大海淡廠；水利局長韓榮華說，環評去年7月通過，第1期計畫上月行政院核定通過，預計2028年底前第1階段產水。

市議員蔡秋蘭質詢說，外傳將軍海淡廠將在2023年決標，但因地方有反對意見，「市長的態度為何？」黃偉哲答，市府立場是將軍海淡廠的興建不能造成地方負擔，若淡化過程中造成的鹵水排入海中，使得漁民權益受損，「我站在民意這一邊，反對興建」。

黃偉哲指出，會請中央做好完整評估及管控，不能影響當地漁民生計，一定會積極傳達地方聲音，市府去年也主動向中央反映評估將鹵水減量、鹵水再利用、氫能或海水元素高質化應用等技術，納入計畫項目招標，解決鹵水排放對環境的影響。

蔡秋蘭另呼籲，希望市府能協助向民眾說明進度，中央對此一開發案也要有合理回饋措施，發展地方建設。

黃偉哲 漁民 台南 環評

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