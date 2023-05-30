台南299公車月票明開賣 萬人受惠

台南市長黃偉哲昨宣布「大台南公車無限搭299」公共運輸月票明天開賣，預估有學生、通勤族1萬人受惠。「公車+台鐵無限搭399」及「南高屏公共運輸走透透999」預計7月推出，但民代認為，舊縣區公車路線及班次不足，應妥善規畫讓月票發揮更大效果。交通局表示，路線會持續增加，也會擴大縣市間的合作。

交通局長王銘德說，「大台南公車無限搭299」月票可在30天內無限搭乘公車、社區對社區的厝邊公車、小黃公車、高鐵快捷公車及觀光公車，也可享YouBike不限次數前30分鐘免費。

黃偉哲表示，首張無限搭乘的公共運輸月票明天開賣，立即開卡就可使用，接下來有「公車+台鐵無限搭399」及「南高屏公共運輸走透透999」方案，讓更多人受惠。黃偉哲指出，「台南TPASS月票卡」是全國第1個依照中央規定的版面完成製卡，首批2000張明天在台南、新營火車站服務台開賣，購卡費100元先由民眾預付，完成記名手續後將回饋至卡片。

第2波8000張6月15日起開賣，新增新營客運新營、白河站，興南客運佳里、玉井、新化站及37區區公所等販售點，6月30日起可於7-11、全家和OK超商預購。

「公車+台鐵無限搭399」方案最受期盼，王姓通勤族說，他搭火車往返台南、新營通勤，每個月火車票就2千多元，等方案推出後可以省很多；陳姓市民也說，會買月票玩個夠。

市議員蔡育輝認為溪北地區很多市民到嘉義縣市上班，希望未來雙方能合作，擴及效益；議員蔡筱薇建議，可規畫完整路線搭配，吸引更多市民買月票，不僅改善偏鄉公共運輸，也可坐公車到偏鄉，轉搭小黃公車到景點。

交通局表示，後續會向北跨縣市合作，滿足更多民眾需求，另外，市區公車及偏鄉小黃公車路線都在增加，也會規畫大公車連結小黃公車的路線，讓「大台南公車無限搭299」更具吸引力。詳情可上市府網站查詢。