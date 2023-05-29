北港扶輪社設百萬空品監測T霸 媽祖醫院門口健康把關

想吸一口好空氣照過來！國際扶輪3470地區雲林北港扶輪社鑑於PM2.5危害健康，想讓大家擁有清新的空氣，最近斥資百萬元，在中國醫藥大學北港附設醫院大門口，建造一座空品監測站，高聳的T霸豎立雲145線公路上，偌大的LED螢幕24小時傳遞空品即時訊息，讓路人或進出醫院的人隨時掌握空品，維護健康。

這座造價高達100餘萬元的「扶輪空品監測T霸」，不僅採用最先進的監測系統，還以北港出身聞名國內外的知名藝術家陳陽春，生前為扶輪社題字的墨寶，讓T霸增添藝術文化氣息，昨天啟用儀式上有人打趣說，光看大師的題字，就如呼吸到清新空氣，讓人神清氣爽。

北港扶輪社長李瑞奇指出，地球暖化極端氣候帶來氣溫異常，工業等因素的空污嚴重，北港地區長期來一直沒有常設性的空氣品質訊息可供查詢，難以掌握空品，影響生活健康，同時考量疫情之下空氣品質、健康資訊的重要性，有鑑於此，北港扶輪社全體社友決定為大家健康把關，設立第一座公開性的空品監測站。

北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）、台中港北區扶輪社、雲林星創扶輪社等，共同建造這座空氣品質檢測Ｔ霸 ， 即時監控並傳達溫溼度及空氣品質數據訊息，從無形的空氣開始把關，開啟造福鄉里第一步。

媽祖醫院長吳錫金表示，長期暴露於懸浮微粒，可能引發心血管病、呼吸道疾病，增加肺癌風險，這座空品T霸，不僅維護進出醫院民眾的健康，更可掌握院外空氣品質，一旦濕度太高就要注意關節保養，空氣品質較差就要減少外出，戴緊口罩、勤洗手消毒，同時也可透過T霸LED大螢幕，由醫院隨時提供正確的衛教資訊、健康活動訊息，帶領民眾一起守護自身健康。