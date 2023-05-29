快訊

抽菸沒得癌沒事？「最大傷害」越老越強烈 陳時中揭戒菸5字訣

黃仁勳現身聯發科記者會 宣布攜手輝達攻車用智慧座艙

圖表／閃、縮、逃、轉、躲？這些颱風花式繞台 上次登陸已是3年前的事

北港扶輪社設百萬空品監測T霸 媽祖醫院門口健康把關

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港扶輪社捐贈百萬元空品監測儀T霸，設於媽祖醫院大門口，行經雲145線公路的民眾可隨時掌握各項空品和健康資訊。記者蔡維斌／翻攝
北港扶輪社捐贈百萬元空品監測儀T霸，設於媽祖醫院大門口，行經雲145線公路的民眾可隨時掌握各項空品和健康資訊。記者蔡維斌／翻攝

想吸一口好空氣照過來！國際扶輪3470地區雲林北港扶輪社鑑於PM2.5危害健康，想讓大家擁有清新的空氣，最近斥資百萬元，在中國醫藥大學北港附設醫院大門口，建造一座空品監測站，高聳的T霸豎立雲145線公路上，偌大的LED螢幕24小時傳遞空品即時訊息，讓路人或進出醫院的人隨時掌握空品，維護健康。

這座造價高達100餘萬元的「扶輪空品監測T霸」，不僅採用最先進的監測系統，還以北港出身聞名國內外的知名藝術家陳陽春，生前為扶輪社題字的墨寶，讓T霸增添藝術文化氣息，昨天啟用儀式上有人打趣說，光看大師的題字，就如呼吸到清新空氣，讓人神清氣爽。

北港扶輪社長李瑞奇指出，地球暖化極端氣候帶來氣溫異常，工業等因素的空污嚴重，北港地區長期來一直沒有常設性的空氣品質訊息可供查詢，難以掌握空品，影響生活健康，同時考量疫情之下空氣品質、健康資訊的重要性，有鑑於此，北港扶輪社全體社友決定為大家健康把關，設立第一座公開性的空品監測站。

北港扶輪社結合中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）、台中港北區扶輪社、雲林星創扶輪社等，共同建造這座空氣品質檢測Ｔ霸 ， 即時監控並傳達溫溼度及空氣品質數據訊息，從無形的空氣開始把關，開啟造福鄉里第一步。

媽祖醫院長吳錫金表示，長期暴露於懸浮微粒，可能引發心血管病、呼吸道疾病，增加肺癌風險，這座空品T霸，不僅維護進出醫院民眾的健康，更可掌握院外空氣品質，一旦濕度太高就要注意關節保養，空氣品質較差就要減少外出，戴緊口罩、勤洗手消毒，同時也可透過T霸LED大螢幕，由醫院隨時提供正確的衛教資訊、健康活動訊息，帶領民眾一起守護自身健康。

吳錫金說，T霸設在十分顯眼的公路旁，路過的人車，當日的即時空氣訊息即可一目了然，但提醒觀看T霸時也要注意路況安全。

北港扶輪社捐贈百萬元空品監測儀T霸，設於媽祖醫院大門口，行經雲145線公路的民眾可隨時掌握各項空品和健康資訊。記者蔡維斌／翻攝
北港扶輪社捐贈百萬元空品監測儀T霸，設於媽祖醫院大門口，行經雲145線公路的民眾可隨時掌握各項空品和健康資訊。記者蔡維斌／翻攝
北港扶輪社長李瑞奇發動社友為民眾健康把關，設立北港第一座空品監測T霸。記者蔡維斌／翻攝
北港扶輪社長李瑞奇發動社友為民眾健康把關，設立北港第一座空品監測T霸。記者蔡維斌／翻攝
北港扶輪社捐贈百萬元空品監測儀T霸，設於媽祖醫院大門口，由知名藝術大師陳陽春題字。記者蔡維斌／翻攝
北港扶輪社捐贈百萬元空品監測儀T霸，設於媽祖醫院大門口，由知名藝術大師陳陽春題字。記者蔡維斌／翻攝

北港 空氣品質 媽祖

延伸閱讀

蔡英文接見台北蓬萊扶輪社 大讚女力能量

蔡總統感謝蓬萊扶輪社為台灣奉獻 展現女力能量

警逮花東宮廟大盜 意外找到蘇澳遺失30年黑面媽祖神像

花蓮慣竊偷神像 警方查出30年前遭竊黑面媽祖

相關新聞

雲林消防局與台大醫院雲林分院聯手 搶救受困生命

雲林縣消防局與台大醫院雲林分院攜手合作，今天發表「醫消聯防，幸福永揚-虛實整合新一代救援系統」計畫，當重大創傷受困事件發...

台南火車站古蹟修復訴訟中 議員：迎全運會門面要顧

全國運動會今年10月將在台南登場，市議員許至椿今指台南火車站因修復時工程變更沒提報、毀壞部分古蹟，中央跟廠商正進行訴訟，...

阿里山竹林枯黃、找不到種苗更新 原民盼政府協助育苗

阿里山半片山頭枯黃，鄒族原住民賴以維生的轎篙筍，因簇葉病、生命周期已至，今年大多都已枯死，嚴重影響生計，議員武清山今在議...

為照顧年邁母公職提前退休無悔 他獲南市孝行獎

住台南後壁區的台南市政府工務局秘書室前主任石憲諭，為專心照顧年邁老母石王娥，10年前從公職退休，與妻子一肩挑起照顧母親責...

民眾協助警察拘捕人犯傷亡有補償 雲林縣23年來無人申請

雲林縣民眾協助警察拘捕人犯傷亡濟助自治條例在2000年底實施，因應「身心障礙者權益保障法」修改，修改相關法律用詞，今天一...

留下不朽的人生故事 「全嘉都是作家」百名壯世代報名

嘉義市政府衛生局舉辦「全嘉都是作家」招募說明會，聚集了百位50歲以上的在地勇壯世代爭相報名參加，「全嘉都是作家」計畫從6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦