台南火車站古蹟修復訴訟中 議員：迎全運會門面要顧

全國運動會今年10月將在台南登場，市議員許至椿今指台南火車站因修復時工程變更沒提報、毀壞部分古蹟，中央跟廠商正進行訴訟，希望契約終止後，台南火車站古蹟的修復能盡速發包並完工，至少全運會時能有好門面。文化局表示，應工程需要來不及拆除圍籬，會予以美化。

許至椿指出，台南火車站是國定古蹟，從2017年起配合鐵路地下化工程，先進行古蹟修復，經費追加到1億7千萬元，卻因工程變更沒提報審查，結果部分外牆磁磚、窗台被敲除，2樓鐵道飯店衛浴設備也被移除，去年2月被終止，鐵道局和文化部文資局勒令停工至今仍未復工，目前正跟廠商打官司，期盼契約終止後7月能重新發包，但這樣的進度無法讓古蹟修復工程完工，台南市府應該趕緊跟中央反映問題所在，起碼讓火車站門面能見人。

許至椿說，古蹟修復沒有危機意識才造成這樣的問題，鐵道局和文化部中央不同局部的建設溝通協調不足，地方政府應協助，否則工程會一直拖下去，若古蹟修復完工，鐵路地下化延伸的配套就要登場，土地取得、計程車排班、後火車站學生腳踏車、客人上下車等問題，工務局和交通局要做整體規畫，未來，結合南周邊商圈的動線，連接開元路北門路小東路，排水、電力、電線桿、水銀燈等問題都要先排除，才能讓火車站門面早日見人。

許至椿也關心鄰長的福利，他說，3千元跨區研習費用目前規定一定要本人去看地方建設並跟里長交流，但有些鄰長年紀大行動不便，建議在預算時放寬限定，只要是鄰長的妻子和子女就能直接代理，因為鄰長家人也是鄰長團隊的一員，代理交流也符合研習成長為民服務的目標。