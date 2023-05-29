籃球場邊幸福插曲 台灣女孩向菲籍男友求婚

雲林縣政府昨天舉辦3對3鬥牛籃球賽，外籍移工球賽搭配異國風味餐，擔任英語翻譯的台灣女子蔡佳蓁當著縣長張麗善等眾人面前，向交往多年的菲律賓籍移工男友傑蘇求婚，全場驚喜報以熱烈掌聲，張麗善也為兩人牽紅線，讓這場活動多了幸福插曲。

蔡佳蓁說，熱愛籃球運動，與男友也因籃球結緣，而自己養的狗兒不幸20日離去，剛好在520、諧音我愛你，深深體會「愛要即時」，決定在籃球場上公開求婚，期待大家能真心祝福她。

昨天籃球賽進行途中，蔡佳蓁突然以美語向男友傑蘇真情告白說，狗兒給的最後訊息是「要我們相親相愛」，「你願意跟我結婚嗎？」傑蘇當場靦腆笑了也點頭接下花束，張麗善此時走上台送大愛心、為兩人繫紅線，要求兩人深情獻吻，也祝未來保持運動習慣，強健身體永浴愛河早生貴子，同時要用愛互相扶持經營婚姻。

張麗善說，蔡佳蓁的故事是台灣社會包容性的展現，很高興見證跨國戀情能有情人終成眷屬，展現台灣女孩子的熱情和勇氣，也期待更多移工在台灣找到幸福。

縣府勞青處長張世忠說，縣內2萬2000多名移工，以越南籍1萬多人最多、印尼8000多人、菲律賓近2000人及泰國1700多人，為讓外籍移工工作之餘有休閒活動而辦跨國籃球賽。