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嘉縣圖書館翻新 設社大朴子分校
嘉義縣兩所社區大學設於中埔、民雄鄉，在海區開課須到處借教室，位於朴子市的縣立圖書館歷時10個月翻新後，核撥地下1樓給中埔邑米社區大學設朴子分校，縣長翁章梁等人昨天剪綵圖書館開館，同時社大開始招生7月起的夏季班，預計小班制10人就開班。
縣長翁章梁說，縣立圖書館去年7月起重整，斥資約3200萬元，增設樂齡專區、青少年專區、新住民專區，引進自動借還書系統，並將傳統圖書館書庫形式，改為通透的開架閱覽室，鼓勵民眾多閱讀。
邑米社區大學校長呂銀益指出，8年多前創校，為找到適合的實驗農場將校址訂在中埔，與金蘭村合作開闢生態教育農場，服務範圍包括中埔、水上、鹿草、太保、朴子、六腳、新港、東石、布袋、義竹10鄉鎮。有社大的老師形容，過去在海區開設課程很像遊牧民族，需要到處借教室，包括朴子國小、竹圍里活動中心、長老教會等都曾提供場地，現終於有專屬空間。
社大副主任程裕隆說，朴子分校有4個空間，包括60人教室、30人教室、小型展覽室、辦公室，課程將融入宗教、朴子溪等地方特色，開設地方學課程，7月起夏季班開跑招生，9月正式成立秋季班，多為小班制10人就開班，預估整年學生將達1000人次。
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