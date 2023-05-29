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嘉市成立動物星球安衛家族

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府號召30家動物醫院成立「動物星球安衛家族」，市長黃敏惠（左二）昨天頒發證書。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府號召30家動物醫院成立「動物星球安衛家族」，市長黃敏惠（左二）昨天頒發證書。記者李宗祐／攝影

毛小孩健康愈來愈受重視，獸醫師日趨重要，但即使身具專業，有獸醫曾遭寵物掙脫鍊子抓、咬傷，市府號召30家動物醫院昨天成立「動物星球安衛家族」，將加強獸醫職場安全衛生教育；有獸醫說，盼透過安衛家族交流改善安全設備，預防動物在店內亂跑跳釀危險，也讓感情有所抒發，不要累積壓力。

嘉市共有157名執業獸醫師，獸醫師詹成章指出，曾遇過飼主帶狗狗來診療，看似有鍊住，但鍊子老舊，狗瞬間掙脫並咬傷他，他也曾被關在籠子裡的狗咬傷；獸醫師郭明仁則說，獸醫工作時間很長，平均每天在醫院超過12個小時，面對飼主也會感到壓力。

市府社會處表示，動物有別於人類可透過言語表達感受，獸醫師在診療過程中如何與動物建立互信關係變得相當重要，遇到的職業災害跟一般行業別也較為特殊，常見的危害因子包括針扎危害、搬運動物造成人因性危害、動物咬抓傷、感染人畜共通傳染病、接觸危害性化學品，另，診療時遇上動物生離死別，無形中也會造成獸醫心理壓力。

市長黃敏惠頒發安衛家族證書，表示此為全台第1個以動物醫院為主軸的安衛家族，寵物重要性早已被視為家人，獸醫師更值得受到應有的尊敬，期待能改善職場危害因子，避免職業災害的發生。

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