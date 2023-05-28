快訊

高雄內門飆39.0度極端高溫 跟瑪娃颱風有關

失足遭浪捲走…瑪娃逼近掀4公尺浪高 花蓮童戲水1獲救1失蹤

女會網友被浪捲搜救中！男脫困謊報年齡 對方僅12歲少女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣立圖書館翻新啟用 邑米社區大學朴子分校成立

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立圖書館歷時10個月翻新，縣長翁章梁（後排右七）今到場參加啟用儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館歷時10個月翻新，縣長翁章梁（後排右七）今到場參加啟用儀式。記者黃于凡／攝影

嘉義縣立圖書館斥資3200萬元，歷時10個月翻新，今揭牌啟用，打造開架閱覽室，並將地下一樓提供邑米社區大學成立朴子分校，讓社大老師到海區上課時，不必再到處借教室困擾，縣長翁章梁、教育部終身教育司副司長顏寶月等人到場剪綵，全新閱覽空間讓民眾耳目一新。

翁章梁說，縣立圖書館自去年7月起歷經10個月的環境改造，今天開館，斥資約3200萬元，其中教育部補助1800萬元，其餘是縣府配合款，今年增設樂齡專區、青少年專區、新住民專區，將傳統圖書館書庫形式改為通透的開架閱覽室，並引進自動借還書系統。

邑米社區大學服務範圍廣闊，共涵蓋10個鄉鎮市，包括中埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、六腳鄉、新港鄉、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉；社大老師說，過去在海區開設課程很像遊牧民族，需要到處借教室，包括大同國小、朴子國小、竹圍里活動中心、長老教會都曾提供場地，現在終於有專屬空間辦學。

校長呂銀益說，8年多前創校，當時尋找校地不易，為找到適合的實驗農場，將校址訂在中埔鄉，與金蘭村合作開闢生態教育農場，然而海區路途遙遠卻成問題，為均衡社大資源，積極爭取在海區成立分校，縣府同意核撥縣立圖書館地下一樓空間，去年7月起籌備，今揭牌啟用。

副主任程裕隆說，邑米社區大學朴子分校課程不同於校本部，將融入地方特色開設地方學課程，包括宗教、朴子溪等元素，目前分校有4個空間，包括60人教室一間、30人教室一間，以及辦公室、小型展覽室各一間，7月起夏季班開跑招生，9月正式成立秋季班，多為小班制10人就開班，預估整年學生將達1千人次。

嘉義縣立圖書館翻新啟用，在二樓設立開架閱覽區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用，在二樓設立開架閱覽區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用，在一樓期刊閱讀區旁，增設樂齡專區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用，在一樓期刊閱讀區旁，增設樂齡專區。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用，地下一樓成立邑米大學朴子分校。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用，地下一樓成立邑米大學朴子分校。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用，地下一樓成立邑米大學朴子分校。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館翻新啟用，地下一樓成立邑米大學朴子分校。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館歷時10個月翻新，縣長翁章梁今到場參加啟用儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣立圖書館歷時10個月翻新，縣長翁章梁今到場參加啟用儀式。記者黃于凡／攝影
嘉義縣邑米社區大學今在縣立圖書館地下一樓成立朴子分校，縣長翁章梁（後排右五）今到場參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣邑米社區大學今在縣立圖書館地下一樓成立朴子分校，縣長翁章梁（後排右五）今到場參加揭牌典禮。記者黃于凡／攝影

圖書館 教室 社區大學 翁章梁

延伸閱讀

唐鳳到嘉縣分享 創造偏鄉學生更公平學習機會

35位教師成功完成「蒙特梭利」培訓 翁章梁：公共化實驗教育將啟動

翁章梁喊話要贏10萬票 賴清德：有主權的國家才有尊嚴

賴清德關切地方創生 直搗侯友宜家鄉搶票

相關新聞

嘉縣立圖書館翻新啟用 邑米社區大學朴子分校成立

嘉義縣立圖書館斥資3200萬元，歷時10個月翻新，今揭牌啟用，打造開架閱覽室，並將地下一樓提供邑米社區大學成立朴子分校，...

雲嘉南領騎達人加入生力軍 增添「巷子內」旅遊行程

雲嘉南濱海國家風景區管理處昨、今於北門遊客中心辦理導覽領騎培訓，逾70人藉由騎乘自行車走訪北門，希望未來推出更多好玩「巷...

德國巴歆縣長訪雲林智慧農業

雲林縣1999年與德國巴歆縣締結姊妹縣，巴歆縣長、議長率團到雲林進行5天4夜參訪活動，昨到口湖「台灣鯛生態創意園區」、「...

雲嘉南養殖文蛤大量死亡 每斤90元漲到120元

長期乾旱，雲嘉南養殖文蛤大量死亡，平均損失超過20%，農委會公告辦理災害現金救助；受災養殖漁民說，文蛤今年受創特別嚴重，...

台南後壁養雞場違規填土 遭廢止建照

台南後壁瑞牧食品公司3年前申請設立蛋雞堆肥廠，面積達1.5公頃，地方指責黑箱作業，市議員多次邀集鄉親及數百人連署反對，抗...

大雨必淹 永康王行東路將做排水工程

台南市永康焚化廠前王行東路道路大雨積淹水多年，市府編列7500萬元推動「永康區王行東路道路排水改善工程」改善，預計明年1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦