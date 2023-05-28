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嘉縣立圖書館翻新啟用 邑米社區大學朴子分校成立
嘉義縣立圖書館斥資3200萬元，歷時10個月翻新，今揭牌啟用，打造開架閱覽室，並將地下一樓提供邑米社區大學成立朴子分校，讓社大老師到海區上課時，不必再到處借教室困擾，縣長翁章梁、教育部終身教育司副司長顏寶月等人到場剪綵，全新閱覽空間讓民眾耳目一新。
翁章梁說，縣立圖書館自去年7月起歷經10個月的環境改造，今天開館，斥資約3200萬元，其中教育部補助1800萬元，其餘是縣府配合款，今年增設樂齡專區、青少年專區、新住民專區，將傳統圖書館書庫形式改為通透的開架閱覽室，並引進自動借還書系統。
邑米社區大學服務範圍廣闊，共涵蓋10個鄉鎮市，包括中埔鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市、朴子市、六腳鄉、新港鄉、東石鄉、布袋鎮、義竹鄉；社大老師說，過去在海區開設課程很像遊牧民族，需要到處借教室，包括大同國小、朴子國小、竹圍里活動中心、長老教會都曾提供場地，現在終於有專屬空間辦學。
校長呂銀益說，8年多前創校，當時尋找校地不易，為找到適合的實驗農場，將校址訂在中埔鄉，與金蘭村合作開闢生態教育農場，然而海區路途遙遠卻成問題，為均衡社大資源，積極爭取在海區成立分校，縣府同意核撥縣立圖書館地下一樓空間，去年7月起籌備，今揭牌啟用。
副主任程裕隆說，邑米社區大學朴子分校課程不同於校本部，將融入地方特色開設地方學課程，包括宗教、朴子溪等元素，目前分校有4個空間，包括60人教室一間、30人教室一間，以及辦公室、小型展覽室各一間，7月起夏季班開跑招生，9月正式成立秋季班，多為小班制10人就開班，預估整年學生將達1千人次。
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