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大雨必淹 永康王行東路將做排水工程

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南永康焚化廠前王行東路大雨必淹，市府推排水工程。記者周宗禎／翻攝
台南永康焚化廠前王行東路大雨必淹，市府推排水工程。記者周宗禎／翻攝

台南市永康焚化廠前王行東路道路大雨積淹水多年，市府編列7500萬元推動「永康區王行東路道路排水改善工程」改善，預計明年1月完工。水利局表示，工程將於永康焚化廠綠帶區間增設抽水站1座、2台沉水式抽水機，沿路設置壓力管涵等設施，希望緩解積水問題。

王行東路是永康科工區通勤每日必經、通往永康焚化廠重要聯絡道路，豪大雨期間時常積淹水，道路中斷無法通行，嚴重影響交通及焚化廠清運作業。

水利局說，為改善豪雨期間常有排水不及淹水。工程將於永康焚化廠綠帶區間增設抽水站1座、2台沉水式抽水機，並沿王行東路設置約290公尺壓力管涵及相關設施，希望緩解永康焚化廠及王行東路路面積水問題。

另考量周邊環境生態，工程流出工改善採用近自然工法，降低鋼筋、混凝土用量，以石籠、拋塊石工法取代，打造友善生態環境並兼顧防洪需求，使藍綠帶共存。

水利局表示，工程施工期間需占用部分車道，現場將配合佈設交通維持設施，也安排義交人員於現場指揮交通，如需行經王行東路也請民眾配合指揮，施工過程中造成不便，請民眾見諒。

水利局 淹水 豪雨

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