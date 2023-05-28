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台南後壁養雞場違規填土 遭廢止建照

聯合報／ 記者吳淑玲周宗禎／台南報導
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供
台南市後壁養雞場違規回填不實土方，市府廢止容許及開罰15萬元。圖／台南市政府提供

台南後壁瑞牧食品公司3年前申請設立蛋雞堆肥廠，面積達1.5公頃，地方指責黑箱作業，市議員多次邀集鄉親及數百人連署反對，抗議3次後停擺。不料近日業者又捲土重來，民眾持布條抗議，拒絕雞糞臭味造成空汙影響社區。市府稽查發現業者回填用磚塊碎石等剩餘土方，違反農業發展條例，廢止容許使用同意書，並對業者開罰15萬。

菁寮社區居民指控，原飼養蛋雞瑞牧3年前未與地方協商，自行在菁寮里西邊農地興建雞糞處理廠，2年前鄉親連署向市府農業局抗議。最終洪姓老闆在鄉親抗議見證下，在菁寮里活動中心承諾「不再興建雞糞處理設施」。沒想到事隔2年洪老闆將牧場事務交由子女管理後，牧場違背承諾又想繼續興建雞糞處理廠。

4月28日舉辦說明會，遭現場百餘名鄉親一致反對，草草結束，但仍持續整地，後壁區公所發現疑似使用違規土方填土，農業局前天下午會同市府相關單位聯合勘查，鄉親再次到現場抗議表達他們堅定反對立場。議員李宗翰表示，3年前業者承諾把堆肥場改成倉庫使用，但最近又傳出要設雞場，說明會里民全數反對，但業者依然持續動工，請市府撤照還給社區乾淨美好環境。

農業局表示，業者未依核發畜牧設施容許使用同意書內容使用，將請業者陳述意見，並依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法第33條規定，廢止該容許使用同意書，同時通知工務局廢止建築執照；地政局依違反區域計畫法，該土地面積達1.5公頃以上，依裁罰基準，處15萬元罰鍰，限期3個月內改善。

議員指當地還有不少舊式雞舍全年飄臭味，應加強輔導淘汰，改為水簾式減少臭味汙染。農業局長李建裕指出，前2年有積極輔導，今年剛好遇上蛋荒，但強調農業局立場是申請設立都要符合環保及工務等法規。

議員 老闆 牧場

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