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自媒體正夯！嘉縣府邀網紅傳授秘訣 縣民擠爆培訓課

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，邀3名專業YouTuber及師資與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，邀3名專業YouTuber及師資與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供

推廣數位行銷落地民眾生活，嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦自媒體影像培訓工作坊「嘉己來行銷，技術+1」，邀專業YouTuber登山型網紅柯式野生活、JJJason自由攝影師及平面設計師顏家鈞與百位民眾分享創作歷程及技巧，盼未來學員以自身視角行銷嘉義。

新聞行銷處長楊皓茹表示，期望課程讓正在自媒體領域起步的商家更有方向，增添經營靈感，成為嘉義重要的城市行銷部隊。

自媒體產業正在蓬勃發展，新聞行銷處指出，規模小的青農、青創等店家成立自媒體易獲民眾好評，同時也讓嘉義縣的人文地景與店家透過社群平台獲得知名度，成為散客認識嘉義的契機。

工作坊課程上，專業登山型網紅「柯式野生活」分享如何用自己的特色納入影片腳本；YouTuber JJJason自由攝影師教以簡單設備技巧完成高品質靜態、動態作品；嘉義平面設計老師顏家鈞，分享如何美化自己的平台訣竅。

三堂課傳授自媒體技術，參與學員超過100位，互動氣氛熱絡；學員張小姐表示，從中學習到自媒體的經營要素及攝影的技巧；林小姐說，柯式野生活講解專業清晰，而JJJason幽默風趣，讓大家放鬆吸收。

許小姐表示，自己剛踏入自媒體，今天現學現用，也有務實的經驗談，盼繼續舉辦此課程；江姓學員表示，JJJason的課，讓他知道一張好的照片，除光線、構圖、顏色及情感外，最重要的是整張照片所傳達的故事，才是最感動人心的。

嘉縣府新聞行銷處長楊皓茹今出席在民雄國中舉辦自媒體影像培訓工作坊。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府新聞行銷處長楊皓茹今出席在民雄國中舉辦自媒體影像培訓工作坊。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，邀3名專業YouTuber及師資與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，邀3名專業YouTuber及師資與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，網紅柯式野生活與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，網紅柯式野生活與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，JJJason自由攝影師與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，JJJason自由攝影師與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，邀3名專業YouTuber及師資與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣府今在民雄國中辦自媒體影像培訓工作坊，邀3名專業YouTuber及師資與百位民眾分享創作歷程及技巧。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 網紅 YouTuber

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