自媒體正夯！嘉縣府邀網紅傳授秘訣 縣民擠爆培訓課

推廣數位行銷落地民眾生活，嘉義縣政府今天在民雄國中舉辦自媒體影像培訓工作坊「嘉己來行銷，技術+1」，邀專業YouTuber登山型網紅柯式野生活、JJJason自由攝影師及平面設計師顏家鈞與百位民眾分享創作歷程及技巧，盼未來學員以自身視角行銷嘉義。

新聞行銷處長楊皓茹表示，期望課程讓正在自媒體領域起步的商家更有方向，增添經營靈感，成為嘉義重要的城市行銷部隊。

自媒體產業正在蓬勃發展，新聞行銷處指出，規模小的青農、青創等店家成立自媒體易獲民眾好評，同時也讓嘉義縣的人文地景與店家透過社群平台獲得知名度，成為散客認識嘉義的契機。

工作坊課程上，專業登山型網紅「柯式野生活」分享如何用自己的特色納入影片腳本；YouTuber JJJason自由攝影師教以簡單設備技巧完成高品質靜態、動態作品；嘉義平面設計老師顏家鈞，分享如何美化自己的平台訣竅。

三堂課傳授自媒體技術，參與學員超過100位，互動氣氛熱絡；學員張小姐表示，從中學習到自媒體的經營要素及攝影的技巧；林小姐說，柯式野生活講解專業清晰，而JJJason幽默風趣，讓大家放鬆吸收。

許小姐表示，自己剛踏入自媒體，今天現學現用，也有務實的經驗談，盼繼續舉辦此課程；江姓學員表示，JJJason的課，讓他知道一張好的照片，除光線、構圖、顏色及情感外，最重要的是整張照片所傳達的故事，才是最感動人心的。