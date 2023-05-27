台61線延伸台南市區新路線 市民反對

西濱公路台61線在台南七股就中斷，地方爭取延伸台南市區再接高雄，帶動發展，公路總局提議台61進入安南區連接台17線，再到安平區，但台17線交通負荷量大，地方憂心施工挖路黑暗期，台61車流引導至台17恐讓交通雪上加霜。議員建議走1等40號細部計畫道路新闢一條道路解決；市長黃偉哲表示認同但中央否定，指示工務局反映地方心聲。

台61線將從台南七股十份交流道銜接興建新曾文溪大橋，議員郭信良說，公路總局正興建新曾文溪大橋，2028年完工通車。近來傳出，公路總局提議進入安南區後新路線是接台江大道後連台17線道，再連接北汕尾大道到四草大橋進入安平區，其中台17線路段恐造成交通黑暗期，居民不樂見。

郭信良建議市府向公路總局反應居民意見，走原來濱海路線，也就是台江大道後西轉1等40號40公尺計畫道路，過媽祖宮社區再轉入北汕尾大道接四草大橋，進入安平區，貼近濱海路線可帶動地方發展。

黃偉哲認同郭信良意見，他說，中央不接受是考量橫跨安平漁港問題。工務局長蘇金安說，地方建議路線經漁光島須採高架高度在60公尺以上，經費技術需克服。郭信良說現在技術經費不是問題，市府至少要先讓公路總局了解地方建議，解決台61線穿越台江公園限制，才有機會促進地方發展。

工務局表示，台61線延伸至高雄執行進度，北起安南區台江大道，南至高雄濱海聯外道路起點（橋頭區典昌路）。按目前路線方案，總經費概估約920至1330億元左右，建設期程約16年。

公路總局8日召開說明會，立委陳亭妃11日開協調會，有關安南區路段建議方案由工務局提出路線供公路總局納入評估，工務局預計6月初邀集相關單位研商。