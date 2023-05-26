翻轉行人地獄！南市議員：從捷運、鐵路地下化規畫一併改善

台南市議員黃肇輝今天總質針對台南重大交通建設，包含捷運、鐵路地下化要求做好規畫，透過新的建設，一併改善交通地獄的問題，捷運路網串連必須事先規畫，以減輕平面交通的壅塞壓力及安全便捷。並透過捷運施作時，同時改善平面道路包含人行道之改善，翻轉行人地獄、交通亂象的惡名。

台南市鐵路立體化延伸至永康地區計畫進度，交通局說明該案南端銜接「台南市區鐵路地下化計畫」，於烏水橋平交道北側約20公尺處出土銜接鹽水溪鐵路高架橋南端，全長6.72公里，現況共經過2座車站、3處平交道、4處跨越橋。交通局完成永康段可行性研究案補正作業，於今年2月13日函送交通部，交通部並已在3月22日函轉國發會續審。

過程中也有插曲，黃肇輝詢問「蛙寶」是那一個機關的吉祥物？市長黃偉哲一起合照過也答不出來，答案揭曉是 永康新總圖的吉祥物諸羅樹蛙，也是三崁店公園代表性的生物，希望加速生態文史公園開發及生態保護，日前已傳出諸羅樹蛙數量減少，憂心不加快保護會有滅絕疑慮。

黃肇輝主要是針對永康地區缺少公園綠地問題，提出目前公園綠地的開闢率都不到4成，甚至都市計畫上不足230多公頃，要求啟動公(1)三崁店公園成為「生態文史公園」。當地有諸羅樹蛙需要保育外，更有過去糖廠以及日本神社的遺址，更值得成為深具特色的特色公園。黃肇輝也建議利用許縣溪沿岸規畫綠帶、步道，並前後串連，增加民眾可以休憩的空間。

「蛙寶」是以諸羅樹蛙為設計概念，是台南市圖永康新總館吉祥物，在2020年底首度亮相，以曾在永康三崁店發現的保育類諸羅樹蛙為設計概念，蛙寶不僅戴上黑框眼鏡增添書卷味，還穿著俗稱「青蛙裝」的雨衣，模樣相當可愛。