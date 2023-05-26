心疼已故員工家貧 台南企業女總座暗助他子女大學畢業

正氧精密科技股份有限公司總經理蔡佩容暗助亡故李姓資深員工遺孤就學多年，原本為善不欲心知，因家屬感恩道善舉，台南市長黃偉哲獲悉後，由勞工局長王鑫基代表前往致贈「樂善濟困，暖心企業」牌匾，感謝並肯定企業不僅照顧員工更擴及家屬，為台南友善職場樹立典範。

勞工局表示，正氧精密科技公司資深員工李性員工3年前因病過世，該公司總經理蔡佩容在參加告別式的場合中，見支撐一家人經濟收入李姓員工亡故，他與印尼籍配偶育有一對就讀大學子女，因父親亡故，恐迫使輟學，遂主動告知遺孀將由公司承擔一對子女就學費用。

蔡佩容本想不欲人知，因一對子女將於今年6月全部完成學業投入社會，家屬銘感於心，希望將該企業照顧勞工也照顧家眷的「為善不欲人知」之事廣為周知，以表達對公司的感謝。

黃偉哲獲知此事，責由勞工局長王鑫基代表前往頒發「樂善濟困，暖心企業」，牌匾表揚，肯定公司並藉此拋磚引玉吸引更多企業營造勞資友善職場。台南市議員陳秋宏，沈家鳳及官田工業區廠商協進會理事長季惠卿及官田工業區主任李宗燦共同見證，

勞工局長王鑫基表示，員工是企業最重要資產，近年來許多企業更認同建立友善職場的重要性，除了提供好的勞動條件外，現在更需要有好的福利措施才能留住好人才。近期投資企業最夯議題「ESG」，更是代表一家企業在「環境」、「社會」及「公司治理」照顧員工之具體實踐，能關懷員工更擴及家屬的企業更彰顯企業永續經營的能力。

王鑫基說，市長黃偉哲就任以來推動「希望家園」，勞工局持續辦理「台南市五心職場認證活動」，期待為台南創造更友善的職場環境，勞工局期盼挖掘更多友善職場，鼓勵更多企業提供勞工安心就業職場，讓台南成為勞資共榮的希望家園。