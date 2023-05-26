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化製場飄臭惹怨 雲縣府爭取補助設備

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣的化製場被反映長年異味，業者也自行改善設施，圖為褒忠鄉的化製場更換新式洗滌塔。 圖／雲林縣政府提供
雲林縣的化製場被反映長年異味，業者也自行改善設施，圖為褒忠鄉的化製場更換新式洗滌塔。 圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府列管的化製場頻遭陳情飄散異味，居民反映長期在臭氣沖天的生活環境中極為難耐，縣府調查發現是畜禽屠宰下腳料、斃死畜禽等堆置區傳出味道，畜牧場載運到化製場過程也沒冷凍設備；有議員昨天質詢解決方式，縣長張麗善說，加強監控排臭情形，也持續跟中央爭取補助設備解決源頭問題。

據了解，雲林的化製場分別位於褒忠、水林、元長鄉，處理量是1000、300、2200公噸，但元長的場去年遭祝融正興建新場，量能目前由褒忠的業者承接。

雲林養豬約156萬頭，縣議會定期會昨「化製場輔導改善措施」專案報告，縣府農業處、環保局表示，豬隻損耗比例約1至2％，而養豬場跟化製場簽署合約1天1趟收運病死豬，縣議員黃文祥等人說，現在處理量集中在褒忠、水林2家業者，運載量很大，載的途中高溫曝曬產生惡臭。

張麗善答詢表示，問題源頭出在化製車沒有辦法在第一時間收運，盼農委會放寬養豬百億基金的標準，同意補助畜牧場裝設冷藏設備、延緩發臭，會持續向中央爭取。

張麗善也說，縣府也會溝通增加化製車巡迴畜牧場次數的可行性，並持續輔導正在蓋新場的元長鄉業者提升設施設備，另審視既有廠房處理機制與流程，多管齊下改善根本問題。

養豬場 張麗善 牧場 農委會

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