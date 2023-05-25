公家管不到！台南優良社區將砍7棵茄苳老樹 疾呼搶救

台南市東寧路、長榮路口有7棵樹齡約3、40年的茄苳樹，引發各界護樹公民關心，透過網路串連呼籲修剪代替砍樹，社區理由是擔心樹斜會壓傷人，預計5月27日移除，貼在樹身的白紙告示，令護樹公民疾呼刀下留樹，公部門指是私人土地無法可管，但希望勸說改用其他方式來處理。

助護樹民眾說，據了解是最靠近人行道旁邊最大的1棵長得有點斜，社區擔心再有意外發生計畫移除，但是其他6棵同樣要砍除，7棵樹木生長都很健康，再加上該社區位在成大文教學區且曾獲2020年優良公寓大廈，對於樹木管理作法引起各界關心。

不過因為民間私有社區，市府工務局以「屬地主義」認定管理權責屬於社區，公家管不著。東區區長顏能通已請同仁前往了解，顏能通說，台南市對樹木是採屬地主義，7棵茄苳樹位於私有土地上，樹木屬私人所有，將透過里長協助溝通有其他方式處理。

顏能通說，經詢問社區是因樹木傾斜有危害，其他6棵也因為病蟲害和種植在花圃上不穩以及之前傾倒而壓傷路人及車輛，考慮到安全問題，才會一併做移除，並強調不是砍樹而是移至他處栽種；另該大樓前方之人行道為無遮掩人行道，非公部門轄管的人行道，若發生樹木傾倒造成危險，也屬大樓權責，或計才會選擇移除。他個人也傾向不要砍樹但也只能再勸導。