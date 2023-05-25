182線萬代橋三爺溪多年氾濫 配合建新橋29日起改道
為減少嚴重水患，台南市主幹道182線穿越中山高下方萬代橋北側新橋改建，即將動工、車輛須配合工程改變行車動線。台南市政府下午公告29日開始執行，呼籲民眾務必依照標誌與義交指揮改道，以免造成交通阻塞甚至發生危險。
三爺溪排水是二仁溪下游段主要支流，集水區涵蓋仁德區、歸仁區、永康區與東區、南區，由於相關區域都市化程度高，區域排水受限兩岸土地開發，通水斷面不足，因此三爺溪沿線於急降雨時，常因宣洩困難而發生淹水災害，甚至有民眾因而喪命。
市府表示，編列逾3.8億元配合三爺溪排水整治計畫辦理萬代橋改建工程，打通舊橋底部阻水橋墩，降低仁德區淹水風險。萬代橋跨越三爺溪經過中山高下方。改建工程南側橋梁已興建完成，北側即將改建新橋，預計29日往市區方向改行走新建南側橋梁，市府呼籲民眾注意，配合標誌改道通行。
工務局指出，萬代橋因落墩及淤積形成瓶頸，渠道束縮嚴重，每遇豪雨水位極易壅高迴水，造成主流與各支流溢淹，經中央與市府合作辦理改建，改建後橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，原有河道深度增加1.5公尺，將不設置橋墩，減少河道阻礙，降低水位，並提升防洪標準為10年洪峰流量，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，降低區域淹水損失。
工務局說，萬代橋南側已興建完成，現行往市區方向將改走新建工程南側橋樑，目標明年汛期前淨空橋底阻水物，打開三爺溪瓶頸段。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言