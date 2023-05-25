182線萬代橋三爺溪多年氾濫 配合建新橋29日起改道

為減少嚴重水患，台南市主幹道182線穿越中山高下方萬代橋北側新橋改建，即將動工、車輛須配合工程改變行車動線。台南市政府下午公告29日開始執行，呼籲民眾務必依照標誌與義交指揮改道，以免造成交通阻塞甚至發生危險。

三爺溪排水是二仁溪下游段主要支流，集水區涵蓋仁德區、歸仁區、永康區與東區、南區，由於相關區域都市化程度高，區域排水受限兩岸土地開發，通水斷面不足，因此三爺溪沿線於急降雨時，常因宣洩困難而發生淹水災害，甚至有民眾因而喪命。

市府表示，編列逾3.8億元配合三爺溪排水整治計畫辦理萬代橋改建工程，打通舊橋底部阻水橋墩，降低仁德區淹水風險。萬代橋跨越三爺溪經過中山高下方。改建工程南側橋梁已興建完成，北側即將改建新橋，預計29日往市區方向改行走新建南側橋梁，市府呼籲民眾注意，配合標誌改道通行。

工務局指出，萬代橋因落墩及淤積形成瓶頸，渠道束縮嚴重，每遇豪雨水位極易壅高迴水，造成主流與各支流溢淹，經中央與市府合作辦理改建，改建後橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，原有河道深度增加1.5公尺，將不設置橋墩，減少河道阻礙，降低水位，並提升防洪標準為10年洪峰流量，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，降低區域淹水損失。

工務局說，萬代橋南側已興建完成，現行往市區方向將改走新建工程南側橋樑，目標明年汛期前淨空橋底阻水物，打開三爺溪瓶頸段。