監委調查嘉市安親班霸凌案 市府：已糾正安親班未通報

嘉義市議員戴寧質詢揭發某安親班霸凌事件，女童向同學借平板電腦，竟被強迫脫光衣褲、對鏡頭喊「我是乞丐」，更被同學拿鉛筆插喉嚨，監委林國明今天申請立案，將調查市府查處作為，以及對轄內安親班或課後輔導場所管理查核機制，是否善盡主管機關職責。

教育處說，此案學校接獲通報已進入性平調查程序，對補習班疏失部分，市府已查核並糾正安親班未通報，後續將依稽查與調查結果處置，安親班業者依補習班法令具專業資格。

市府2021年11月30日函請各補習班落實師資管理及性騷擾宣導，如發生性騷擾或不當管教情事，須在知悉24小時內通報教育處及學生所屬學校。教育處聯合工務、消防等局處辦理補習班公共安全聯合稽查作業。

今年截至18日，聯合稽查45間補習班，稽查結果函知各班限期改善，市府每年透過補習班主任會議及公共安全、消防管理研習會議、兒童課後照顧服務中心公共安全業務研習會議向業者宣導，性平、性騷等議題並落實通報，提升業者知能，營造安全學習環境。

戴寧對監委調查表達感謝，女童母親帶女兒接受輔導，安親班管教容易被忽視，霸凌案離譜的是，案發時教師未在班上，得知後未立即通報家長，她接獲陳情揭發，目的不在究責，在督促市府善盡查核監管，建立通報平台。

林國明表示，安親班霸凌事件，是否涉有隱匿未通報情事，有無立即通知家長及後續保護案童就醫等措施，又安親班人員是否具備兒童福利相關專業人員資格，市府獲悉本案後查處作為為何。市府對轄內安親班或課後輔導場所管理查核機制為何，稽查頻率為何，稽查結果是否對外公布，是否善盡主管機關職責，事涉兒童權益保障議題，有深入調查了解必要。