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雲林西螺觀光看到未來了！福興宮帶頭做 要把香客變遊客

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺福興宮投入6位數經費布建人次計算AI設備系統，只要有人入廟，智能鏡頭立即偵測計算。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮投入6位數經費布建人次計算AI設備系統，只要有人入廟，智能鏡頭立即偵測計算。記者陳苡葳／攝影

「三月瘋媽祖」雲林北港朝天宮等媽祖廟香火鼎盛，今年1至3月狂吸460多萬人次進香、遊玩，創下縣內觀光人數第1名，縣府文化觀光處正籌畫在北港糖廠策展，打造宗教藝文觀光圈，考量白沙屯媽祖大甲媽祖每年均駐駕西螺鎮，具與北港同等潛力，也規畫將此模式複製到西螺福興宮，並爭取納入全台觀光景點中，可望帶動周邊延平老街等人潮。

雲林縣努力擺脫旅遊沙漠稱號，今年累計至目前，觀光人數直逼900萬人次，比去年整年度還多，堪稱全台觀光黑馬；文觀處長陳璧君說，旅客數居冠的北港朝天宮，從農曆新年開始，無論平假日人潮都很多，搭配廟前老街、北港武德宮財神廟等周邊景點，香客變遊客，預估6月突破千萬人次紀錄。

陳璧君表示，白沙屯媽祖、大甲媽祖每年均駐駕西螺鎮，具與北港鎮同等發展潛力，除將複製宗教聖地模式推展新觀光，優先串連鄰近西螺大橋、延平老街及鎮街鬧區成為觀光生活圈、帶動人潮，也會搭配二崙、崙背2鄉所盛產的季節水果哈蜜瓜和西瓜，及觀光工廠、詔安客家文化館等，推展大西螺地區觀光。

為精準統計訪客人數，西螺福興宮投入6位數經費布建一套人次計算AI設備系統，為未來轉型國內重要觀光景點做足準備；陳璧君表示，一旦被中央納入國內觀光景點，縣府也會列入觀光行銷重點。

雲林西螺福興宮投入6位數經費布建一套人次計算AI設備系統，3處廟門上方均設置1個智能鏡頭。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮投入6位數經費布建一套人次計算AI設備系統，3處廟門上方均設置1個智能鏡頭。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 白沙屯媽祖 大甲媽祖 雲林 觀光景點

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