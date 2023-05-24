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邀請金曲歌王為長輩開唱 陶醉老歌回味人生

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
麵包車樂團由屢次獲得金曲獎殊榮的團長謝銘祐（中）帶著４名團員演出。圖／嘉義基督教醫院提供
麵包車樂團由屢次獲得金曲獎殊榮的團長謝銘祐（中）帶著４名團員演出。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院長照服務發展中心為了讓長輩們能在疫情之後能放鬆心情喘口氣，邀請「麵包車樂團」至嘉義市長青園演出，屢獲金曲獎殊榮的團長謝銘祐與4名團員帶來多首經典老歌與長輩、家屬及民眾互動，共度一個溫暖、懷舊的美好時刻。

嘉基長照服務發展中心副主任曾麗吟說，讓長輩參加社區活動雖然重要，但更重要的是活動設計能引起長輩共鳴。阿公、阿媽們回味打拚的人生，一定有那麼幾首觸動內心的歌。

她表示，在偶然的機緣下認識「麵包車樂團」，特別邀約至長安園日照中心帶來多首老歌演唱，像是《媽媽請妳也保重》、《墓仔埔也敢去》、《內山姑娘》、《甜蜜蜜》…等，都讓長輩產生共鳴。

團長謝銘祐說，樂團自2005年成立至今已有18年的時間，今天演出除了他還有4名團員，帶著樂器，於全台的廟口、活動中心、市集、公園、廣場、風景區、安養院…等地，進行懷舊老歌的公益演出，目標就是要帶給各地長輩溫暖。

謝銘祐曾獲得金曲獎「最佳台語專輯獎」、「最佳台語男歌手獎」、「最佳作詞人獎」及「最佳單曲製作人獎」等肯定，在製作音樂期間尋找自己的步調，感受土地的溫暖，透過一把吉他，做自已的音樂，回饋給高齡長輩。

嘉義基督教醫院副院長周恬弘表示，許多研究指出當人們聽到自己喜歡的音樂時，可使心情愉悅、放鬆身心提升幸福感，甚至有助於維持一些心理功能。樂團帶來精采演出，聽著一首又一首的老歌，讓在場每個長輩聽得如癡如醉，還會跟著哼唱起來。長輩已經期待麵包車樂團下次再來演唱。

聽到麵包車樂團演唱《媽媽請妳也保重》，有長輩觸動心事落淚。圖／嘉義基督教醫院提供
聽到麵包車樂團演唱《媽媽請妳也保重》，有長輩觸動心事落淚。圖／嘉義基督教醫院提供
「麵包車樂團」至嘉義市長青園演出，現場聚集超過百名長輩、家屬及民眾，聆聽屬於銀髮年代的經典老歌。圖／嘉義基督教醫院提供
「麵包車樂團」至嘉義市長青園演出，現場聚集超過百名長輩、家屬及民眾，聆聽屬於銀髮年代的經典老歌。圖／嘉義基督教醫院提供

長輩 樂團 嘉義

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