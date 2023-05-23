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山區降雨挹注 台南水庫蓄水量略回升

中央社／ 台南23日電

受鋒面通過影響，今天南部山區出現降雨，曾文水庫與南化水庫集水區單日累積雨量超過20毫米，加上前一波降雨入流，蓄水量都呈微幅回升，南水局則呼籲民眾持續節水。

南部山區今天清晨出現一波較明顯雨勢，白天雨勢趨緩，甚至有陽光出現，到了下午才再出現間歇性降雨。

經濟部水利署南區水資源局下午6時觀測資料顯示，今天曾文水庫集水區累積降雨量28.7毫米，烏山頭水庫9.2毫米，南化水庫22.9毫米。

由於前一波鋒面降雨挹注逐漸入流，加上今天又有降雨，曾文水庫蓄水率微幅回升至9.12%，蓄水量4620萬立方公尺，相連通的烏山頭水庫蓄水量有3232萬立方公尺，蓄水率40.8%。

而接連兩波鋒面也為高雄山區帶來降雨，旗山溪流量提升，南區水資源局在滿足甲仙堰下游農業灌溉需求後，將剩餘川流水全力引取進入南化水庫蓄存，南化水庫蓄水率回升至21.56%，蓄水量1929萬立方公尺，與19日晚間相較，蓄水量增加近400萬立方公尺。

南水局指出，將最佳化調配運用台南及高雄地區水資源，目前水情雖已較為樂觀，但呼籲民眾仍應持續節約用水，珍惜水資源。

南化水庫 曾文水庫集水區 水資源

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