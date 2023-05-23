台南鼓勵養禽產業升級 籲5月底前申請補助

行政院農業委員會公告補助養禽場由傳統式禽舍改建為密閉式水簾禽舍或非開放式禽舍，盼穩定禽肉及蛋品供應量，台南市農業局籲業者把握機會，5月底前向轄區公所提出申請。

台南市政府農業局長李建裕今天透過新聞稿指出，行政院農委會已公告「輔導養禽場禽舍改建升級補助作業要點」，此次缺蛋危機讓養禽業者能由農委會補助經費挹注下，協助改建以提升禽舍設備，導入現代化養禽設施，藉此轉機打造產業競爭力，達到永續經營的目標。

李建裕指出，台南市養禽產業中以養雞場為最大宗，共有875場，在養數約占全國14.38%，在農委會公告補助作業要點中，補助對象為飼養規模5萬隻以下的養禽畜牧場登記場或飼養登記場（鵪鶉飼養規模為10萬隻以下），補助項目依禽種種類不同，需申請品項亦有不同。

李建裕說明，包含陸禽（雞、火雞、鴕鳥和鵪鶉）及水禽（鴨、鵝），肉禽、蛋禽及種禽等所有禽種類別皆有含括，在禽舍結構以密閉式水簾禽舍及非開放式禽舍二擇一，並須同時申請籠具設備或自動化機械生產設備等項目，改建後可提升養禽場飼養效率及生物安全防疫成效。

他說，有意願的業者須於今年5月31日前備妥文件並向轄區公所提出正式申請，若養禽場無提送申請文件，將無法由輔導團隊審查及受理補助。