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台南北頭洋文化園區中央地方7比3分擔 爭取2年後完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
原民會主委夷將‧拔路兒（中）南下會勘台南佳里北頭洋文化園區設置服務中心，經立委郭國文（左一）奔波，達成中央補助7成，地方自籌3成， 副市長葉澤山（右一）說，爭取2年後完工。圖／郭國文服務處提供
原民會主委夷將‧拔路兒（中）南下會勘台南佳里北頭洋文化園區設置服務中心，經立委郭國文（左一）奔波，達成中央補助7成，地方自籌3成， 副市長葉澤山（右一）說，爭取2年後完工。圖／郭國文服務處提供

台南佳里北頭洋平埔夜祭，近年日益受到外界重視，地方爭取設置北頭洋文化園區綜合服務中心，立委郭國文今下午邀原民會主委夷將‧拔路兒等人會勘，經郭爭取將以中央補助7成約6831萬元，地方自籌3成興建，與會的南市副市長葉澤山會後說，會爭取在2年完工。

副總統賴清德多次關心北頭洋文化園區進度，郭國文2年前也安排會勘過，郭今再度邀原民會主委夷將‧拔路兒、文化部南下與台南市政府共同會勘北頭洋文化園區綜合服務中心興建計畫進度。

會中台南市政府簡報提出綜合服務中心規畫為5樓高建築物，整體工程經費預估9759萬，且包含老幼共學、辦公室、數位應用及展示空間、放映室，設備房等。預計下月向原民會提出細部報告。

夷將‧拔路兒會中表示，原民會預算有限，透過前瞻計畫預算補助，原民會初步規畫可補助4800萬元，不足部分，將請文化部協助。

葉澤山指出，除爭取文化部預算，希望文資局挹注廣義文化研究調查經費補助，以便未來指定為文化資產參考；另外，館舍營運利用也期待文化部給予輔導協助。

文化部專委李長龍回應，文化部在前瞻部分硬體經費已無相關預算，需要有營運展示、文物典藏等軟體才能補助。不過，目前西拉雅夜祭已登錄為無形文化資產，而古物價值保存維護需專案申請，文資身分將由文化部協助取得。

北頭洋發展協會理事長楊振爚則提出族親訴求，希望服務中心建置，仍保留夜祭場地為主，現有草屋寮等五間房可以保留原始樣貌，且服務中心應強調展示空間。

立委郭國文（右一起）、南市副市長葉澤山、原民會主委夷將‧拔路兒會勘台南佳里北頭洋文化園區設置服務中心案。圖／郭國文服務處提供
立委郭國文（右一起）、南市副市長葉澤山、原民會主委夷將‧拔路兒會勘台南佳里北頭洋文化園區設置服務中心案。圖／郭國文服務處提供

文化部 文化資產 台南

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