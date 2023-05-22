雲林文蛤大量斃達600公頃 養殖業促請政府查明原因

雲林縣台西沿海地區近來接連發生文蛤大量死亡，初報面積達600公頃已達受損5%的天然災害救助標準，縣府今天前往勘查，業者叫苦連天，養了三十多年經驗的業者說，近十年來蛤死相對嚴重，業者已都做最完善的消毒及水質管理工作，但仍難防治，期待政府協助查明原因，好讓業界能有因應之道，降低年年蛤死災難。

台西養殖區最近接二連三發生文蛤大量死亡，立委蘇治芬接獲陳情，前兩天在臉書貼文提醒業者儘快向公所通報，並要求農委會成立專案小組調查文蛤死亡原因，幫助業者降低災害。

台西鄉代陳文求等人也說，前幾天下完雨，各地魚塭即傳出文蛤嚴重死亡，少者5成、多者8、9成，甚至全部死光，災情慘重。記者今天走訪台西養殖區，廣大魚塭蛤屍遍野，慘不忍睹，業者叫苦連天，怨嘆他們已用心管理，卻還慘遭災難。

業者林文王等人說，他們養的文蛤約有一年，長得豐肥，最近準備採收卻發現有一半以上的文蛤開嘴死亡，趕緊通報鄉公所，原本好好的，眼看就要收成卻發生憾事，他們也無從判斷蛤死原因。

養蛤逾30年的林勇茂也面帶愁容說，為不讓酸度過高的池水擴大災情，趕緊把兩公頃魚塭的水抽乾，才看到池底的上千萬粒文蛤，無一幸存，蛤屍滿地，是養蛤30多年來最慘的一次。

「該做的水質管控都做了！」林勇茂說，養蛤水質鹽度要控制在2到2.5度之間，放養前都還用茶粕和石恢加上日曬消毒，採收前減少放餌並進行採前消毒，可說整個養殖水質SOP都嚴格管控，不應造成如此慘重死亡才對，沒想到仍全軍覆沒，光成本損失約150萬元。

林勇茂等人說，近10年來蛤死特別嚴重，蛤死原因實已超出業界能力可控範圍，光靠政府災害補助也不是辦法，更不能讓業者自生自滅，是否與天氣或其他因素有關，期盼農政單位能查明禍因，對症下藥，一勞永逸。