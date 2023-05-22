快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林文蛤大量斃達600公頃 養殖業促請政府查明原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西沿海文蛤大量死亡已逾600公頃，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府救助並查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影
台西沿海文蛤大量死亡已逾600公頃，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府救助並查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影

雲林縣台西沿海地區近來接連發生文蛤大量死亡，初報面積達600公頃已達受損5%的天然災害救助標準，縣府今天前往勘查，業者叫苦連天，養了三十多年經驗的業者說，近十年來蛤死相對嚴重，業者已都做最完善的消毒及水質管理工作，但仍難防治，期待政府協助查明原因，好讓業界能有因應之道，降低年年蛤死災難。

台西養殖區最近接二連三發生文蛤大量死亡，立委蘇治芬接獲陳情，前兩天在臉書貼文提醒業者儘快向公所通報，並要求農委會成立專案小組調查文蛤死亡原因，幫助業者降低災害。

台西鄉代陳文求等人也說，前幾天下完雨，各地魚塭即傳出文蛤嚴重死亡，少者5成、多者8、9成，甚至全部死光，災情慘重。記者今天走訪台西養殖區，廣大魚塭蛤屍遍野，慘不忍睹，業者叫苦連天，怨嘆他們已用心管理，卻還慘遭災難。

業者林文王等人說，他們養的文蛤約有一年，長得豐肥，最近準備採收卻發現有一半以上的文蛤開嘴死亡，趕緊通報鄉公所，原本好好的，眼看就要收成卻發生憾事，他們也無從判斷蛤死原因。

養蛤逾30年的林勇茂也面帶愁容說，為不讓酸度過高的池水擴大災情，趕緊把兩公頃魚塭的水抽乾，才看到池底的上千萬粒文蛤，無一幸存，蛤屍滿地，是養蛤30多年來最慘的一次。

「該做的水質管控都做了！」林勇茂說，養蛤水質鹽度要控制在2到2.5度之間，放養前都還用茶粕和石恢加上日曬消毒，採收前減少放餌並進行採前消毒，可說整個養殖水質SOP都嚴格管控，不應造成如此慘重死亡才對，沒想到仍全軍覆沒，光成本損失約150萬元。

林勇茂等人說，近10年來蛤死特別嚴重，蛤死原因實已超出業界能力可控範圍，光靠政府災害補助也不是辦法，更不能讓業者自生自滅，是否與天氣或其他因素有關，期盼農政單位能查明禍因，對症下藥，一勞永逸。

台西鄉公所今天會同縣府會勘，公所指出，台西養殖面積1514公頃，最近接獲通報合計逾600公頃，已達到5%天然災害救助補助標準，將在完成勘驗後呈報中央處理。至於文蛤死因，縣府農業處表示，可能最近氣候多變，尤其接連下雨後轉熱，很容易造成水質不穩定，真正原因仍待進一步查驗。

魚塭水抽光後才發現池底蛤屍密佈，慘不忍睹，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府查明蛤死原因，不要讓業者自生自滅。記者蔡維斌／攝影
魚塭水抽光後才發現池底蛤屍密佈，慘不忍睹，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府查明蛤死原因，不要讓業者自生自滅。記者蔡維斌／攝影
台西沿海文蛤大量死亡已逾600公頃，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府救助並查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影
台西沿海文蛤大量死亡已逾600公頃，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府救助並查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影
台西鄉代陳文求說，業者已嚴格消毒魚塭環境，管控水質但仍帶來慘重蛤死災情，盼政府能伸手援助查明原因。記者蔡維斌／攝影
台西鄉代陳文求說，業者已嚴格消毒魚塭環境，管控水質但仍帶來慘重蛤死災情，盼政府能伸手援助查明原因。記者蔡維斌／攝影
台西沿海文蛤大量死亡已逾600公頃，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府救助並查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影
台西沿海文蛤大量死亡已逾600公頃，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府救助並查明蛤死原因。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和台西鄉公所展開會勘，查驗蛤死數量和情況。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和台西鄉公所展開會勘，查驗蛤死數量和情況。記者蔡維斌／攝影
魚塭水抽光後才發現池底蛤屍密佈，慘不忍睹，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府查明蛤死原因，不要讓業者自生自滅。記者蔡維斌／攝影
魚塭水抽光後才發現池底蛤屍密佈，慘不忍睹，業者心血泡湯叫苦連天，期待政府查明蛤死原因，不要讓業者自生自滅。記者蔡維斌／攝影

文蛤 水質

延伸閱讀

雲林北港里長自拍微電影請命 苦命老人終於有新家住

汽車摔落魚塭真嚇人！救出的駕駛員竟是90歲更嚇人

嘉縣沿海養殖文蛤大量暴斃 現金救助每公頃11.8萬元

七股文蛤大量暴斃今勘災 研判疑極端氣候久旱「鹹死」

相關新聞

雲林文蛤大量斃達600公頃 養殖業促請政府查明原因

雲林縣台西沿海地區近來接連發生文蛤大量死亡，初報面積達600公頃已達受損5%的天然災害救助標準，縣府今天前往勘查，業者叫...

打通台南永康新化交通的任督二脈 新灣橋拓寬工程開工

連通台南永康、新化的新灣橋是45年老橋，橋梁老舊且寬度不足，尖峰時間經常塞車、汽機車爭道，結構也不安全。市府為打通該橋梁...

匯集嘉南高3縣市 台南市觀光工廠嘉年華6月開跑

慶祝全國觀光工廠迄今成立20年，台南市6月3、4日將在新光三越新天地西門廣場舉辦「2023台南市樂時盛夏觀光工廠嘉年華」...

陳建仁視察林鐵！黃敏惠盼新絲路計畫 促成阿里山最後一里路

行政院長陳建仁今天上午在嘉義市長黃敏惠、農委會主委陳吉仲、林務局長林華慶等人陪同前往嘉義製材所、嘉義車庫園區，視察阿里山...

開始了！夏天到動物出沒 嘉縣水上鄉停電 民眾PO網喊：熱翻了

嘉義縣水上鄉上周五才因松鼠導致路燈熄滅，昨晚9點54分再傳1670戶停電，疑有條蛇爬上電線桿，導致高壓斷線，路燈、號誌及...

里長拍片求援 老翁破屋獲重建

雲林北港鎮溝皂里長蔡榮修不忍近8旬的蔡姓老翁照顧兩名重度智能障礙兒子，生活在破爛鐵皮屋，因長子屎尿失禁滿屋惡臭，拍成微電...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦