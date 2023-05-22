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嘉市首座寵物公園啟用

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市綠映水漾公園內設置首座寵物公園昨天啟用。圖／嘉義市政府提供
嘉義市綠映水漾公園內設置首座寵物公園昨天啟用。圖／嘉義市政府提供

嘉義市首座專屬毛小孩的寵物公園昨天在東區綠映水漾公園內啟用，市府利用現有空間打造放電草坪，還有跨欄等訓練肌力設備，市長黃敏惠說，此為動物友善城市最後一哩路，西區也正積極尋找適合建置寵物公園的基地；議員建議，要注意遮陰有無足夠。

市府建設處表示，未來於西區興設第2座寵物公園也從現有公園開闢，尚未決定在何處，而首座寵物公園有需要改善、調整再來檢討。

2021年6月啟用綠映水漾公園緊鄰動保園區，面積約2萬4800平方公尺，市府因應嘉市動物保護自治條例去年底實施，融入寵物、飼主及一般民眾需求，耗資521萬元打造約2100平方公尺寵物公園。

黃敏惠等人昨參與啟用，建設處長田長沛說，設施包含9公斤以上大型犬和以下的小型犬專屬放電草坪，有圍籬及2層門的安全設計，通過第1層門解下鏈繩後，確認不會爆衝即可通過第2層門進入草坪區；大、小型犬的訓練區則有跨欄、跳矮樁、步行橋等讓飼主牽繩陪同訓練。

園區棚架休憩區有毛親子皆能飲用的RO飲水、清潔區有狗便袋封閉式垃圾桶、運動完可洗手腳等。市議員王浩說，寵物公園位於嘉市與中埔交界，對多數市民距離遙遠，應盡速在西區開闢另座，且長期曝曬有中暑風險，希望市府注意自然遮陰，滾動式改善。

寵物 議員 黃敏惠

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