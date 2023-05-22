台南星鑽計畫招商 居民憂環境劣化

台南金華橋兩側為星鑽計畫範圍，喊了10多年，疫後市府加速推動，河樂廣場完成招商，原金城國中也公告地上權招商，下月招標。議員認為此區在運河旁，地方有打造成塞納河畔的夢想，但規畫和市民期待有落差，若堅持一定商業比例，居民憂心優質環境會變得雜亂；市府說，會嚴格審查與監督，兼顧發展與寧靜生活的環境。

林姓居民說，選在此區定居是看中好學區及寧靜生活的好環境，隨著星鑽計畫推動，21年前此地大樓1坪10萬元，現已增值到30萬元，已有居民擔心開發後會環境變得吵雜，準備賣房搬到郊外，自己則在觀望中。

星鑽計畫早在前市長許添財任內規畫，直到賴清德擔任市長因中國城拆遷問題解決而見曙光，先有河樂廣場設置成為市區新景點，而河樂廣場對面原金城國中、新南國小及造船廠等用地則遲未開發。

隨著疫情解封，市府開始有大動作，河樂廣場月初完成招商，原金城國中1.5公頃土地只租不賣，以抑制房價飆升，業者僅能取得地上權，已公告招商，下月開標，後續還有近2公頃公有地要招商。

地政局長陳淑美說，此區為觀特區，公有地將建商場、旅館及觀光相關產業，私有地為商業與住宅混合，比例各為50%，由於緊連中正、海安、國華等商圈，又緊鄰運河，可帶動整個地區發展。

市議會議長邱莉莉說，此區是南市蛋黃區最美的地方，大家期待能打造有如法國塞納河畔具觀光特質的優質居住環境，但規畫與期待有落差，先前區內的國有地標售每坪超過100萬元，現改為只能取得地上權，雖成本降低，但已高價取得土地的業者為獲利希望能加速開發，過去商業區開發的經驗，讓人擔心若無整體規畫恐造成亂象。

都發局表示，此區設施完善，將會嚴格監督，要求業者依照土地使用分區管制要點開發，相關都市設計也會實質審查，要求兼顧社區寧靜的優質生活品質。