雲林北港里長自拍微電影請命 苦命老人終於有新家住

雲林縣北港鎮溝皂里長蔡榮修，不忍蔡姓老人帶著兩名重度智障兒子，生活在破爛鐵皮屋，屎尿失禁，滿屋惡臭，里長將老先生居家拍成「痛也說不出口」微電影求援，獲各界熱烈回響，愛心如潮，台灣心義工團更為蔡家蓋了新家，雲林縣長張麗善今天主持交屋，溫馨滿園，里長也籲請各界伸出援手協助蔡家後續生活。

今天交屋儀式由縣長張麗善、台灣心義工團理事長李志強共同主持，雲林縣副議長蔡咏鍀、議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、溝皂里長蔡榮修、參與修繕的百人志工一起見證並為蔡老先生一家入厝慶賀。

蔡榮修說，年近80的蔡老先生，靠拾荒照顧兩名重度智障兒子，3人擠在約10坪的鐵皮屋內，屋柱牆樑鏽蝕斑斑，只靠幾線鐵絲支撐，搖搖晃晃，雨天淹水晴天蚊蠅滿屋，沒電無燈，這樣的苦人家，台灣不多見，因改建須一筆龐大費用，於是將其一家苦日子拍成影片「痛也說不出口」在網路推播，感謝各謝愛心，終讓蔡家有個舒適的家。

雲林縣長張麗善也同步啟動防飢防寒「雙B」救助計畫，立刻協助將其屎尿失禁的40多歲小兒子安置到安養院，台灣心義工團也主動前往建屋，百餘名義工從拆屋到重建，以兩個周末快速完工。