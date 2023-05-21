快訊

譚德塞遭台灣人包圍 稱參與WHO與否由會員國決定

台大學生選舉政見嗆「不能與職軍交往」 國防部出聲了

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林北港里長自拍微電影請命 苦命老人終於有新家住

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港溝皂里長蔡榮修拍了一支愛的短片，讓蔡老先生一家擁有新家。記者蔡維斌／攝影
北港溝皂里長蔡榮修拍了一支愛的短片，讓蔡老先生一家擁有新家。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港鎮溝皂里長蔡榮修，不忍蔡姓老人帶著兩名重度智障兒子，生活在破爛鐵皮屋，屎尿失禁，滿屋惡臭，里長將老先生居家拍成「痛也說不出口」微電影求援，獲各界熱烈回響，愛心如潮，台灣心義工團更為蔡家蓋了新家，雲林縣長張麗善今天主持交屋，溫馨滿園，里長也籲請各界伸出援手協助蔡家後續生活。

今天交屋儀式由縣長張麗善、台灣心義工團理事長李志強共同主持，雲林縣副議長蔡咏鍀、議員黃文祥、北港鎮長蕭美文、溝皂里長蔡榮修、參與修繕的百人志工一起見證並為蔡老先生一家入厝慶賀。

蔡榮修說，年近80的蔡老先生，靠拾荒照顧兩名重度智障兒子，3人擠在約10坪的鐵皮屋內，屋柱牆樑鏽蝕斑斑，只靠幾線鐵絲支撐，搖搖晃晃，雨天淹水晴天蚊蠅滿屋，沒電無燈，這樣的苦人家，台灣不多見，因改建須一筆龐大費用，於是將其一家苦日子拍成影片「痛也說不出口」在網路推播，感謝各謝愛心，終讓蔡家有個舒適的家。

雲林縣長張麗善也同步啟動防飢防寒「雙B」救助計畫，立刻協助將其屎尿失禁的40多歲小兒子安置到安養院，台灣心義工團也主動前往建屋，百餘名義工從拆屋到重建，以兩個周末快速完工。

今天交屋，蔡老先生打開新家大門，看到電視冰箱客廳臥室一應俱全，是他夢想不到的家，當場老眼泛淚，再三感謝，里長蔡榮修說，蔡家大兒子經常全身赤裸到處跑，隨地屎尿，鄰里街坊很困擾，如今獲得安置自是好事，但靠社會救助的蔡家係為邊緣戶，毫無工作收入，根本無法負擔兒子每月1.5萬元的安置費，期待各界再伸援手，救助老人家的後續生活。

經台灣心義工團通力合作快速將北港蔡老先生破舊老家重建，今天由雲林縣長張麗善主持交屋入厝儀式。記者蔡維斌／攝影
經台灣心義工團通力合作快速將北港蔡老先生破舊老家重建，今天由雲林縣長張麗善主持交屋入厝儀式。記者蔡維斌／攝影
三人擠在約十幾坪的破舊老屋中生活數十年。記者蔡維斌／翻攝
三人擠在約十幾坪的破舊老屋中生活數十年。記者蔡維斌／翻攝
經台灣心義工團通力合作快速將北港蔡老先生破舊老家重建，今天由雲林縣長張麗善主持交屋入厝儀式。記者蔡維斌／攝影
經台灣心義工團通力合作快速將北港蔡老先生破舊老家重建，今天由雲林縣長張麗善主持交屋入厝儀式。記者蔡維斌／攝影
經台灣心義工團通力合作快速將北港蔡老先生破舊老家重建，今天由雲林縣長張麗善主持交屋入厝儀式，並不斷詢問老先生還有什麼需求。記者蔡維斌／攝影
經台灣心義工團通力合作快速將北港蔡老先生破舊老家重建，今天由雲林縣長張麗善主持交屋入厝儀式，並不斷詢問老先生還有什麼需求。記者蔡維斌／攝影
老先生的四十多歲心障兒子經年臥床，冷熱無感，全靠老爸照顧。記者蔡維斌／翻攝
老先生的四十多歲心障兒子經年臥床，冷熱無感，全靠老爸照顧。記者蔡維斌／翻攝

義工 雲林 張麗善

延伸閱讀

雲林「小日月潭」夠美了為何還要植樹？原來還有這作用

相關新聞

這所學校課桌椅俗俗賣 原價1800元只賣100元大搶購

雲林縣北港建國國中數百組課桌椅透過網路「變賣」，每組純木桌椅原價要1600元到1800元，學校以社區回饋價每組只賣100...

雲林北港里長自拍微電影請命 苦命老人終於有新家住

雲林縣北港鎮溝皂里長蔡榮修，不忍蔡姓老人帶著兩名重度智障兒子，生活在破爛鐵皮屋，屎尿失禁，滿屋惡臭，里長將老先生居家拍成...

嘉義市首座寵物公園正式啟用 放電、練體力還可練肌力

嘉義市首座專屬毛孩的寵物公園今天正式啟用，市府利用綠映水漾公園現有空間及設施，以飼主的角度，規劃毛親子休憩及遊玩空間，打...

生活壓力大你今天保腦了嗎？ 台南成立第3處保腦教室

平日除了重視身心健康外，精神健康也很重要，台南市北區和順里活動中心上午成立全市第3處的「保腦樂活關懷成長教室」，未來將舉...

吳德和雕塑藝術園區啟用 南市北門旅遊添亮點

出身台南北門的國內著名石雕家吳德和，近日承租雲嘉南濱海國家風景區管理處一隅，設置「吳德和雕塑藝術園區」，將創作「福獅」系...

阿公顫抖拿戒指 向老妻求婚圓夢

弘道老人福利基金會嘉義服務處昨天到大林鎮三和據點，幫3對高齡80至90歲長輩，一圓披白紗辦西式婚禮的夢想；其中87歲坤木...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦