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議員倡性專區 黃敏惠：需民意支持

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（右），為兌現選舉政見訴求，上午質詢主張開放性專區，市長黃敏惠說，需市民有高度共識。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節（右），為兌現選舉政見訴求，上午質詢主張開放性專區，市長黃敏惠說，需市民有高度共識。記者魯永明／翻攝

嘉義議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」選前就提出開放性專區主張，昨質詢再度向市府喊話，期待成立性專區及制定自治條例，如此政府也能增加稅收。此議題引發議論，其他議員正反意見不一，有民眾更指，若市府推動將拉布條抗議。市長黃敏惠說，需要市民高度共識才可能推動。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節說，她接獲不少民眾詢問何時能設置性專區，她坦言非一己能力可完成，仍需取得市民共識及其他議員支持才能連署。她說，性專區對性工作者、嫖客及政府是三贏，透過縝密立法規範，可讓性工作者享有勞健保及正常勞動薪資，讓嫖客擁有安全交易環境，政府也增加稅收，方便管理。

日日春關懷互助協會指出，台灣實際性工作者近10萬人，性產業年產值至少60億元，性產業服務多元並不限於性交易，在國外也有性專區帶動觀光財案例，產值可觀。日日春協會社工主任蕭怡婷說，去年桃園合法公娼熄燈後，台灣性交易已進入非法化，性專區雖有法源依據，卻始終未積極推動。

去年中央警察大學有博士論文探討性專區設置的「鄰避效應」，這類特區可能會對居民有實質或潛在負面影響，導致抗拒，不過研究顯示，透過協商、同理心溝通，可有效讓居民對性專區的支持度從30.5%升到50%。

嘉市議長陳姿妏說，現在是民主多元時代，尊重顏的言論主張，多位資深議員透露，不可能支持，否則怎麼跟選民交代？有市民說，設性專區會將嘉義汙名化，不管設哪都反對到底，如果市府要推動，會拉布條抗議。

黃敏惠說，最重要是須有民意高度共識後才有可能推動，至於是否採問卷或民調尋求共識，市府會多方聽取各界意見。

性專區 議員 黃敏惠 嘉義

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