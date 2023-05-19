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雲林「小日月潭」夠美了為何還要植樹？原來還有這作用

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
有「小日月潭」美名的雲林口湖椬梧滯洪池，今天周邊種下千棵厚葉石斑木、水黃皮樹苗，未來苗木成林，四季池景相映白、紫花朵，將成新一處濱海觀光亮點。記者陳苡葳／攝影
有「小日月潭」美名的雲林口湖椬梧滯洪池，今天周邊種下千棵厚葉石斑木、水黃皮樹苗，未來苗木成林，四季池景相映白、紫花朵，將成新一處濱海觀光亮點。記者陳苡葳／攝影

2023是雲林縣的減碳生活行動年，縣府以適地、適木概念，規畫在全縣植下20萬棵樹，綠美化11.8公頃土地，縣長張麗善今天到有「小日月潭」美名的口湖鄉椬梧滯洪池，與地方民眾一起種下厚葉石斑木、水黃皮共千棵樹苗，盼苗木成林，四季池景相映白、紫花朵，將成新一處濱海觀光亮點。

張麗善指出，縣府以低碳、負碳農業及落實淨零綠生活2大主軸，由縣府各局處和20鄉鎮市公所展開全境植樹行動，目前已在四湖、二崙、古坑、斗南、大埤等山、海鄉鎮種下上萬棵苗木。

張麗善說，此次順應口湖鄉位處沿海的地理環境，選用耐風、耐鹽且根系發達的厚葉石斑木、水黃皮等原生樹種共千棵，由地方號召百人一起種下，2者分別會在夏季及春秋季綻放白色、淡紫色花朵，點綴椬梧滯洪池日夜清幽景色，怡然自得。

椬梧滯洪池廣達100公頃，被譽為是雲林版日月潭，擁有豐富濕地生態景觀，張麗善說，沿湖有自行車道，民眾可在湖邊騎乘自行車探索口湖秘境，在景觀台休憩可觀賞到湖中生態島及多種鳥類，是放鬆的首選之地。

雲林縣長張麗善（前中）今天到有「小日月潭」美名的口湖鄉椬梧滯洪池植樹。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前中）今天到有「小日月潭」美名的口湖鄉椬梧滯洪池植樹。記者陳苡葳／攝影

口湖鄉 張麗善 滯洪池

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