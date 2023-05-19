扯！嘉義工地房蓋一半 地政來通知鑑界錯誤被迫停工

嘉義縣議員黃惠汝今在議會臨時會，提及水上地政事務所鑑界錯誤，造成民眾工程被迫停工，面臨拆屋還地離譜事件。地政處長邱慧燕說，確實有鑑界錯誤，目前已更正；縣長翁章梁表示，為錯誤正式跟當事人道歉，將找時間約議員、當事人及相關單位一起在縣長室調處，盼有圓滿結果。

嘉縣政特區一處私人工地，近年經水上地政連續鑑界4次，地主去年申請建照核發蓋房，沒想到地基剛蓋好，距上次鑑界僅隔一個月，地政5度來鑑界卻變成地主越界，造成民眾面臨拆屋還地，被迫停工。

黃惠汝說，民眾拆3次以上的越界爭議處，拆鋼板、割鋼筋就連水管都打破，停工半年，仍無法復工，背負貸款壓力，水上地政卻以不是他們權限推責態度消極，當事人僅能走國賠的漫漫長路。

黃惠汝說，鑑界問題並非單一案件，而是通案，今天成立專案小組後，加速後續追蹤及監督，盼地政機關建立完善機制、流程。

縣長翁章梁表示，縣府座標引用錯誤，他正式跟當事人道歉，將找時間約議員及當事人及相關單位一起在縣長室調處，盼有圓滿結束。