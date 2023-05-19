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住商不動產南科建國加盟店慶三周年 捐30萬元助家扶受虐兒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
住商不動產南科建國加盟店慶成立三周年，捐30萬元助家扶受虐兒。記者周宗禎／翻攝
住商不動產南科建國加盟店慶成立三周年，捐30萬元助家扶受虐兒。記者周宗禎／翻攝

住商不動產台南南科建國加盟店店東李書儀、總經理王秀蘋今天到北台南家扶捐贈30萬元作為兒童保護專款，希望為受虐兒少盡一分心力。北台南家扶主任莊淑惠代表接受並贈感謝牌，呼籲社會大眾能一起來關懷受虐兒。

住商台南南科建國加盟店民國110年5月21日成立，李書儀表示，剛成立時疫情來襲，經營並非十分順利，但本著疫情時員工更需要有穩定的工作環境的心照顧員工，員工在具有歸屬感後積極努力工作，也讓業務漸有拓展。

王秀蘋表示，本著取之於社會，用之於社會理念，三年來也陸續透過公所捐贈物資或自行提供急難救助金、關懷弱勢家庭及捐贈偏鄉警備用品等，今逢開店三周年，就想除了關照員工還能再多做些什麼讓店慶變得更有意義。因有親友是家扶寄養家庭，看到他們為了照顧失依及受虐的兒少竭盡心力，協助早療、心理創傷復健接送從不喊苦付出，深受感動，決定捐30萬元作為兒童保護專款盡一點心力。

莊淑惠表示，感謝住商南科建國加盟店率先響應捐款，協助受虐兒少醫療、心理創傷復原費用。民眾也可以透過購買『My Melody x 家扶WaWa野餐三件組』聯名義賣品，每組義賣價428元，一起幫助受虐孩子修復傷痛，聯絡電話06-6324560。

住商不動產南科建國加盟店慶成立三周年，捐30萬元助家扶受虐兒。記者周宗禎／翻攝
住商不動產南科建國加盟店慶成立三周年，捐30萬元助家扶受虐兒。記者周宗禎／翻攝
住商不動產南科建國加盟店慶成立三周年，捐30萬元助家扶受虐兒。記者周宗禎／翻攝
住商不動產南科建國加盟店慶成立三周年，捐30萬元助家扶受虐兒。記者周宗禎／翻攝
住商不動產南科建國加盟店慶成立三周年，捐30萬元助家扶受虐兒。記者周宗禎／翻攝
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台南 南科 受虐兒

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