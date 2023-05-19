嘉義市美女議員質詢要求性專區引發熱議 議長、議員表尊重

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，當選嘉義市議員，外型及穿著吸引目光。上午質詢主張開放性專區，市長黃敏惠說，需市民有高度共識，引發熱議。

市長黃敏惠未迴避此議題，她說，這要市民有高度共識，最重要的要有民意高度的共識，依法辦理，如何朝向好的方向努力有待討論，有高度共識後才有可能推動。對尋求共識是採問卷或民調，黃敏惠說，有關民意高度共識方面，市府會多方聽取各界的意見。

會後，顏議員說，滿意市長正面回應，至於性專區地點，需透過都市規畫，民意要有高度共識。她表示，成立性專區，對性工作者、嫖客以及政府來說，是一件三贏的好事。透過縝密立法規範，可以讓性工作者得以享有勞健保以及正常的勞動薪資，讓嫖客擁有安全的交易環境，讓政府能夠增加稅收，方便管理。

根據日日春關懷互助協會估計指出，我國實際性工作者（含非法私娼）將近10萬人，每年接待嫖客逾3000萬人次，「性產業」年產值至少可達6 0億元。5月3日媒體報導提到，國內色情行業在疫情解封後，需求量大增，外籍女子藉觀光名義來合賣淫。

性產業服務方式多元，並不是限於性交易，在國外也有性專區（紅燈區）帶動觀光財的案例，產值相當可觀。在性交易非法的情況下，性工作者和嫖客往往都會選擇隱藏身份在交易前，對於性工作者來說，無法確認對方是否為不會施暴、不染病的好客人；對嫖客來說，無法確認性工作者是否沒有涉及騙局，也無法確認性工作者是否染病。當性交易只能成為檯面下的非法交易時，其他犯罪行為越容易參雜在其中，不合理的工時及薪資待遇、非人道的控制手段。

自願從事的性工作者可能來自貧困或弱勢群體，飽受歧視和不平等，包括進入就業市場。既無法如同一般勞工一樣，享有勞健保及完整的工作保障，甚至在受到不平等的剝削時，無法尋求法律途徑的幫助，因為在她報案時，就坐實了犯罪這件事。若遭到剝削的性工作者是外籍移工，由於害怕被遺返，性專區加上語言不通，狀況會更加嚴重。