快訊

5月20日就職滿七周年 總統府：蔡總統將發表談話

紐西蘭旅館惡火釀5死 縱火犯嫌出庭激動否認：這是別人幹的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市美女議員質詢要求性專區引發熱議 議長、議員表尊重

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午質詢主張開放性專區。記者魯永明／攝影
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午質詢主張開放性專區。記者魯永明／攝影

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，當選嘉義議員，外型及穿著吸引目光。上午質詢主張開放性專區，市長黃敏惠說，需市民有高度共識，引發熱議。

市長黃敏惠未迴避此議題，她說，這要市民有高度共識，最重要的要有民意高度的共識，依法辦理，如何朝向好的方向努力有待討論，有高度共識後才有可能推動。對尋求共識是採問卷或民調，黃敏惠說，有關民意高度共識方面，市府會多方聽取各界的意見。

會後，顏議員說，滿意市長正面回應，至於性專區地點，需透過都市規畫，民意要有高度共識。她表示，成立性專區，對性工作者、嫖客以及政府來說，是一件三贏的好事。透過縝密立法規範，可以讓性工作者得以享有勞健保以及正常的勞動薪資，讓嫖客擁有安全的交易環境，讓政府能夠增加稅收，方便管理。

根據日日春關懷互助協會估計指出，我國實際性工作者（含非法私娼）將近10萬人，每年接待嫖客逾3000萬人次，「性產業」年產值至少可達6 0億元。5月3日媒體報導提到，國內色情行業在疫情解封後，需求量大增，外籍女子藉觀光名義來合賣淫。

性產業服務方式多元，並不是限於性交易，在國外也有性專區（紅燈區）帶動觀光財的案例，產值相當可觀。在性交易非法的情況下，性工作者和嫖客往往都會選擇隱藏身份在交易前，對於性工作者來說，無法確認對方是否為不會施暴、不染病的好客人；對嫖客來說，無法確認性工作者是否沒有涉及騙局，也無法確認性工作者是否染病。當性交易只能成為檯面下的非法交易時，其他犯罪行為越容易參雜在其中，不合理的工時及薪資待遇、非人道的控制手段。

自願從事的性工作者可能來自貧困或弱勢群體，飽受歧視和不平等，包括進入就業市場。既無法如同一般勞工一樣，享有勞健保及完整的工作保障，甚至在受到不平等的剝削時，無法尋求法律途徑的幫助，因為在她報案時，就坐實了犯罪這件事。若遭到剝削的性工作者是外籍移工，由於害怕被遺返，性專區加上語言不通，狀況會更加嚴重。

議長陳姿妏說，性專區是顏議員政見訴求，民主多元，尊重她的言論主張；國民黨團書記長張秀華議員不表示意見；多位資深議員私下議論說，「不可能支持，不然怎麼跟選民交代？」有市民說，嘉市這麼小，若設性專區會將嘉義汙名化，不管設在哪一區，都會反對到底，如果市府要推動，會拉布條抗議。

嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午質詢主張開放性專區。記者魯永明／攝影
嘉義市議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，上午質詢主張開放性專區。記者魯永明／攝影

性專區 議員 嘉義 黃敏惠

延伸閱讀

美女議員要求開放性專區 黃敏惠：市民要有高度共識

古蹟嘉義火車站光環境改善完工 回復古樸之美華麗轉身迎客

國中會考後天登場 嘉義市長黃敏惠送考生高「粽」包

議員爆安親班女童遭霸凌 令脫光衣褲拿鉛筆插喉嚨喊「我是乞丐！」

相關新聞

扯！嘉義工地房蓋一半 地政來通知鑑界錯誤被迫停工

嘉義縣議員黃惠汝今在議會臨時會，提及水上地政事務所鑑界錯誤，造成民眾工程被迫停工，面臨拆屋還地離譜事件。地政處長邱慧燕說...

美女議員要求開放性專區 黃敏惠：市民要有高度共識

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，當選嘉義市議員，外型及穿著吸引目光。上午質詢，主張開...

反九崴電廠、儲能場選址不當 台南議長：率隊上行政院陳情

台南市九崴南科天然氣發電廠、新營與柳營儲能場設址引發地方居民強烈反彈，台南市議會下午辦理專案說明會，自救會居民到場表達反...

雲林「小日月潭」夠美了為何還要植樹？原來還有這作用

2023是雲林縣的減碳生活行動年，縣府以適地、適木概念，規畫在全縣植下20萬棵樹，綠美化11.8公頃土地，縣長張麗善今天...

合法公娼業走入歷史 性專區設置只聞樓梯響

去年6月桃園最後1家公娼「天天樂」熄燈後，台灣合法公娼業走入歷史。2011年3月立法院通過「社會秩序維護法」修正案，規範...

住商不動產南科建國加盟店慶三周年 捐30萬元助家扶受虐兒

住商不動產台南南科建國加盟店店東李書儀、總經理王秀蘋今天到北台南家扶捐贈30萬元作為兒童保護專款，希望為受虐兒少盡一分心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦