快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年接42萬通…民眾曾致電感謝「媽媽與我都沒遺憾」 台南防疫專線將退場

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市防疫專線將在月底退場，衛生局拍攝相關影片記錄這段難得的歷程。圖／衛生局提供
台南市防疫專線將在月底退場，衛生局拍攝相關影片記錄這段難得的歷程。圖／衛生局提供

三年多以來、接聽超過42萬通以上電話的台南市防疫專線2880180 ，將在月底正式退場，衛生局今天特別舉辦感恩茶會，感謝相關人員1193天的辛勞。

衛生福利部疾病管制署署長莊人祥與台南市長黃偉哲今天也到場，兩人都感謝防疫專線所動員的相關人員在疫情期間的努力與與貢獻，讓新冠肺炎疫情能順利度過。

衛生局表示，因應疫情的需求，台南市在2020年2月23日正式啟用24小時的防疫專線，經歷1193天，共接通42萬6962通電話，去年4月疫情高峰時，單日最高的接話量超過4000通，值班人員即使深夜也要把電話轉接到手機，24小時不間斷服務，辛苦可以想見。

專線服務人員回憶印象深刻的一通電話，有長期旅居加拿大的民眾，因為母親病重返台探親，透過防疫專線的安排，緊急協助採檢、防疫計程車接送到聯繫醫院，母親躺在病床上看到全身穿著防護衣的女兒，雖然虛弱、仍笑著說「妳怎麼穿成這樣？」20分鐘後，在女兒的陪伴下，安然離世。

事後這位民眾特別打電話到專線，感謝相關的安排，讓她能在最後一刻與母親相聚，「因為你們的幫忙，讓我跟媽媽都沒有遺憾」。

還有一位從國外返回的民眾，需要洗腎，但當時因為疫情緊張，被多家醫院拒絕，在防疫專線人員的協助下，最後由新樓醫院接手協助，也是讓民眾非常感謝。

衛生局並拍攝相關短片記錄防疫專線完成的這項「不可能的任務」，衛生局表示，配合5月1日起「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）」自第5類法定傳染病改為第4類，中央流行疫情指揮中心同步解編，台南市防疫專線也將在月底功成身退。

台南市防疫專線將在月底退場，衛生局今天舉辦感恩茶會，感謝相關人員的努力。圖／衛生局提供
台南市防疫專線將在月底退場，衛生局今天舉辦感恩茶會，感謝相關人員的努力。圖／衛生局提供
台南市防疫專線將在月底退場，衛生局拍攝相關影片記錄這段難得的歷程。圖／衛生局提供
台南市防疫專線將在月底退場，衛生局拍攝相關影片記錄這段難得的歷程。圖／衛生局提供

衛生局 疫情 黃偉哲 防疫計程車

延伸閱讀

5月中前打完3萬人猴痘疫苗 6月疫情有望降溫

指揮中心解散 「打公費疫苗」民眾要多付一費用

腸病毒71型易重症 勤洗手、戴口罩可有效預防

3月20日起防疫大鬆綁！專家直言「疫情將大爆發」 感控人員Hold不住

相關新聞

3年接42萬通…民眾曾致電感謝「媽媽與我都沒遺憾」 台南防疫專線將退場

三年多以來、接聽超過42萬通以上電話的台南市防疫專線2880180 ，將在月底正式退場，衛生局今天特別舉辦感恩茶會，感謝...

台南運河飄臭味 議員籲盡速改善：不要讓觀光客留下惡臭城市印象

台南安平運河水質整治30年，議員指有改變但無法令人滿意，夏天曝曬後臭味重，台南明年要舉辦台南400及台灣燈會，「安平是重...

雲林水林蘇秦長青食堂突停餐 60名長者有人改吃泡麵充飢

雲林縣水林鄉蘇秦村長青食堂忽然停止供餐，60多名共餐老人幾天來無餐可吃，有人改吃泡麵充飢，今天群起抗議，指控承辦伙食的廠...

台南3歲女童被撞身亡 車禍事發路口將設行人專用時相

台南市女童走班馬線過馬路被撞身亡，引起全民關注行人安全，台南市政府交通局上周盡速盤點，在6月底優先針對舊城區完成15處行...

國中會考後天登場 嘉義市長黃敏惠送考生高「粽」包

嘉義區國中會考周休20、21日登場，嘉義市有2920名考生報名，勇媽市長黃敏惠準備獨嘉祈福好物：「高『粽』包及考運＋1袋...

缺水危機未解 台南幸有「救命水」 水利局：可撐到8月底

台南市水利局長韓榮華今在議會表示，最近梅雨降雨期況不如預期，台南市水情依舊嚴峻，缺水危機未解，但高屏溪川流量增加，水利署...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦