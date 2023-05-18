3年接42萬通…民眾曾致電感謝「媽媽與我都沒遺憾」 台南防疫專線將退場

三年多以來、接聽超過42萬通以上電話的台南市防疫專線2880180 ，將在月底正式退場，衛生局今天特別舉辦感恩茶會，感謝相關人員1193天的辛勞。

衛生福利部疾病管制署署長莊人祥與台南市長黃偉哲今天也到場，兩人都感謝防疫專線所動員的相關人員在疫情期間的努力與與貢獻，讓新冠肺炎疫情能順利度過。

衛生局表示，因應疫情的需求，台南市在2020年2月23日正式啟用24小時的防疫專線，經歷1193天，共接通42萬6962通電話，去年4月疫情高峰時，單日最高的接話量超過4000通，值班人員即使深夜也要把電話轉接到手機，24小時不間斷服務，辛苦可以想見。

專線服務人員回憶印象深刻的一通電話，有長期旅居加拿大的民眾，因為母親病重返台探親，透過防疫專線的安排，緊急協助採檢、防疫計程車接送到聯繫醫院，母親躺在病床上看到全身穿著防護衣的女兒，雖然虛弱、仍笑著說「妳怎麼穿成這樣？」20分鐘後，在女兒的陪伴下，安然離世。

事後這位民眾特別打電話到專線，感謝相關的安排，讓她能在最後一刻與母親相聚，「因為你們的幫忙，讓我跟媽媽都沒有遺憾」。

還有一位從國外返回的民眾，需要洗腎，但當時因為疫情緊張，被多家醫院拒絕，在防疫專線人員的協助下，最後由新樓醫院接手協助，也是讓民眾非常感謝。