嘉縣春葵咖啡店開張 文青榻榻米閱讀空間成打卡新地標
嘉義縣六腳鄉蒜頭村有文青新地標！成豐社區講堂旁新開一間咖啡店，「春葵 書 咖啡」店內有舊書、舊CD、咖啡，充滿人文氣息、愜意悠閒，店主是作家兼文史工作者莊文松，因緣際會回到母親家鄉，推廣文史工作，租下老店實現夢想，展示自己多年來的藏書。
春葵咖啡店位於歷史建築成豐社區講堂右側，屋內保留大正時期閩式建築特色，以保存90年老竹做結構支撐，有編竹夾泥牆、穿斗式屋架，走進咖啡店彷彿穿越時空，閣樓還有閱讀空間，窗外透進一縷陽光，搭上屋內木頭香氣，坐在榻榻米上看書，相當愜意放鬆。
莊文松說，幾年前看到蒜頭村南宮路有老房子在整修，恰好有機會開店實踐夢想，開店至今還沒購買新書，目前店內都是他珍藏多年的藏書；至於大家好奇「春葵」名稱由來，祖父母名為莊春風、呂葵，父母親名為莊恭、黃柔，好友推薦「春葵」比「恭柔」更適合當書店名稱。
莊文松也說，在店內常有驚喜發生，曾有就讀中文系的女生和媽媽到店裡，把夏宇詩集全都買走，還有喝咖啡的客人要捐贈藏書；在外地求學的年輕學子，喜歡在這裡喝咖啡、翻翻書，度過悠閒時光，和大家一起閒聊書和咖啡，讓他有額外的豐收感。
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