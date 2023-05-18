美女電競直播主「田慎節」轉職嘉義市議員 首次質詢電競業發展

電競直播主Molly翎熹，改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，當選嘉義市議員，外型及穿著吸引目光；上午首次議會質詢，關注電競業發展、交通、觀光、寵物及遊戲場等多元議題，未提性專區，她說，「每人都有遊戲夢，我就是電競業轉職議員。」

顏議員提出電競職涯發展講座，質詢教育處長林立生說，每人都有遊戲夢，逐夢是美麗的，因為疫情因素，很多電競場館都關閉了，建議教育處邀請產業人士主播賽評等，分享職業經驗。

林立生說，電競這塊逐漸蓬勃，未來職涯講座的部分可以考慮進去， 在學校與智科處跨局處合作，東吳高職、興華中學有電競社團、課程，學校繼續推動，嘉市之前也有組代表隊參加，之前擔任智科處長曾參訪東吳，覺得很好。

隨後質詢的議員孫貫志，關心電競館是否會設置？智科處長郭軒志說，除台北、新北市為產業發 展，協助設置，其餘都是由教育、體育相關局處主責，電競館是手段，背後立意更為重要。

郭軒志表示，電競產業面臨社會民眾對電競的觀感，教育養成，以及人才外流等項目。嘉市已成立單項委員會，以技職層面可與科大結合推廣，產業面是具挑戰課題，因台北都有電競館關閉情形。