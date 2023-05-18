環保葬漸被接受 嘉市增建樹葬區

樹葬接受度提升，位於嘉義縣水上鄉的嘉義市殯葬園區樹葬區擴增到1480個穴位仍不敷需求，市府打造第2樹葬區，初步規畫324個穴位，預計4個月後完工。殯葬管理所指出，3年來樹葬量多1倍，成為趨勢，樹葬穴位約每3年重覆使用，入土時以1層骨灰、1層有機土方式，可以較快回歸自然。

嘉義市殯葬園區璞真園樹葬區3年前啟用，以公園化設計，種植草皮、14株喬木，用生態步道分隔A、B兩區，當時每天樹葬僅15個，現在每天約30個，原先僅168個穴位，不斷向外圈擴增，到3月已達1480個穴位。

殯葬管理所指出，樹葬雖不立墓碑、不設墳、不標示亡者姓名，還是會先挖好穴位，以撒1層骨灰、1層有機土的方式，骨灰不會連同紙盒埋入，每個穴位約3年即可重複使用。

市府民政處長林家緯說，環保自然葬方式漸被接受，因此在原第2公墓區旁增設第2樹葬區，本月8日開工，工期約4個月，占地約2000平方公尺，初步規畫324個穴位，將視情況擴增。樹葬費用嘉義市民及嘉義縣水上、中埔鄉民6000元，外縣市民眾9000元。