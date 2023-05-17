快訊

整理包／2024立委大戰！看國民黨、民進黨提名名單

Apple Watch不只救命 1功能「揪鐵證」車主慘被送進警局

整理包／房貸補貼3萬元怎麼拿？ 4大資格、申請方式、發放時間全攻略

永康鹽行國中區段徵收土地8標只標出1標 台南地政局曝原因

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局永康新設鹽行國中區段徵收土地標脫1筆，標售總金額為1億926 萬餘元標脫，溢價率 8%。圖／地政局提供
台南市地政局永康新設鹽行國中區段徵收土地標脫1筆，標售總金額為1億926 萬餘元標脫，溢價率 8%。圖／地政局提供

南市政府地政局今天上午辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第二次標售作業，計有1標封參與投標，以標售總金額為1億 926 萬餘元標脫，溢價率 8%，標售所得價款將償還開發總費用。

地政局長陳淑美表示，綜觀本次標售結果，本次區段徵收區土地推出8標11筆土地，只有1標 1筆脫標，顯見受目前升息、營建成本掌控不易、政府對營建業選擇性信用管制及政策管制趨嚴的影響下，市場保持觀望心態。未來台南市政府地政局仍會以多元土地處分方案，適時以標售、租或設定地上權方式調節開發區土地，以便償還開發成本，併同時增加市場建地供給及市府掌握土地資源，同時增添地方建設。

地政局表示，本次標脫土地由李姓自然人得標，標脫為永康區平道段110地號，每坪46萬3137 元得標，本次土地標售鄰近永康鹽行商圈及永康交流道，區位優越及成熟，受到各方廣泛的詢問與關注，希望得標者未來能積極規畫優質產品帶動本市的發展。

地政局說，本次標售土地位於永康新設鹽行國中暨附近地區區段徵收區，其總開發面積為57.68公頃，公共設施占25.71公頃，營造舒適宜人的廣場、停車場、人行道及鹽行國中等，供市民朋友休憩、活動環境，又永安路已由原有20米拓寬至40米，搭配安南區北外環道路通車，向北至長和路匝道可通行至南科樹谷匝道，建構完善交通路網。

台南市地政局永康新設鹽行國中區段徵收土地標脫1筆，標售總金額為1億926 萬餘元標脫，溢價率 8%。圖／地政局提供
台南市地政局永康新設鹽行國中區段徵收土地標脫1筆，標售總金額為1億926 萬餘元標脫，溢價率 8%。圖／地政局提供

區段徵收 人行道 地上權 台南 開發區

延伸閱讀

禁止外送員騎進社區送餐 被查出占國有地要繳142萬元

「河馬臉」看到怕！南市議員批1座公園3個河馬罐頭遊具

透天厝遮蓋恆春古城挨罰30萬 屋主存款土地遭扣押立馬繳清

桃園鎘汙染農地整治完成？議員揭現狀「還是雜草叢生」

相關新聞

王美惠爭嘉市總圖經費潘文忠指市府延遲 文化局駁斥

嘉義市圖書館總館園區興建經費19億元，立委王美惠為協助總館興建，上午質詢教育部長潘文忠，潘說，因嘉市府總圖計劃提出時程較...

南科7區都市計畫變更案過關 4百多公頃可望解決園區用地不足

眾所期待且關係台南發展的南科A、B、C、D、E、N、O區都市計畫變更案，已在5月16日經內政部都委會審議通過。南市都發局...

永康鹽行國中區段徵收土地8標只標出1標 台南地政局曝原因

南市政府地政局今天上午辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第二次標售作業，計有1標封參與投標，以標售總金額為1億 926...

台南地瓜田有「土撥鼠」 農民盼友善農作讓鬆土幫手繁衍

台南新化農民黃瑞泰今天下午翻耕農田時發現野生嬌客，是一隻俗稱台灣土撥鼠的鼴鼠，不過已經身體僵硬死亡多時。50歲的黃瑞泰說...

台南出現「藍眼淚」？ 工廠打翻水性顏料惹禍遭罰

台南市安南區安順大排昨出現不明藍色水流，經環保局追查，查出是和順工業區某紙器工廠不慎打翻水性顏料排出，今天依違反廢棄物清...

「河馬臉」看到怕！南市議員批1座公園3個河馬罐頭遊具

台南市議員朱正軒今天質詢時表示，去年底台南市各行政區依照經濟部標準檢驗局公佈的安全標準更新遊具，結果竟然全區都是相同模樣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦