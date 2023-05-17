永康鹽行國中區段徵收土地8標只標出1標 台南地政局曝原因

南市政府地政局今天上午辦理永康區新設鹽行國中區段徵收區土地第二次標售作業，計有1標封參與投標，以標售總金額為1億 926 萬餘元標脫，溢價率 8%，標售所得價款將償還開發總費用。

地政局長陳淑美表示，綜觀本次標售結果，本次區段徵收區土地推出8標11筆土地，只有1標 1筆脫標，顯見受目前升息、營建成本掌控不易、政府對營建業選擇性信用管制及政策管制趨嚴的影響下，市場保持觀望心態。未來台南市政府地政局仍會以多元土地處分方案，適時以標售、租或設定地上權方式調節開發區土地，以便償還開發成本，併同時增加市場建地供給及市府掌握土地資源，同時增添地方建設。

地政局表示，本次標脫土地由李姓自然人得標，標脫為永康區平道段110地號，每坪46萬3137 元得標，本次土地標售鄰近永康鹽行商圈及永康交流道，區位優越及成熟，受到各方廣泛的詢問與關注，希望得標者未來能積極規畫優質產品帶動本市的發展。