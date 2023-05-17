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南市行銷國產鹿茸 鹿茸果凍多元產品開眼界

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
正是鹿茸採收期，台南市政府農業局今舉辦推廣活動。記者謝進盛／攝影
正是鹿茸採收期，台南市政府農業局今舉辦推廣活動。記者謝進盛／攝影

正是鹿茸採收期，台南市政府農業局今舉辦推廣活動，除外界熟知的傳統藥膳的食補料理，還展示鹿茸香腸、鹿茸滴雞精、鹿茸機能性果凍等產品，還有沐浴、護膚系列，讓外界開了眼界。

農業局畜產科今在安定區蘇林里福成養鹿畜牧場舉行鹿茸推廣，農業局副局長陳仲杰說，鹿茸是男性喜愛養生保健品，台南年產量逾4130公斤，是全台第二大產區，每年4至6月是產季，產值高達1億元，共有57處牧場，主要分佈在佳里、七股與學甲等地。採即割即收的方式，迅速冷凍，保留其完整成分。

陳仲杰與台南市養鹿協會理事長許海龍聯手行銷系列開發成果，有鹿肉乾、鹿肉條、鹿茸香腸、鹿茸藥膳湯、鹿茸人蔘雞、鹿茸養氣粥、鹿茸燕麥薏仁等。加上鹿茸滴雞精、鹿茸益生菌、鹿茸大棗飲、鹿茸機能性果凍，還有鹿茸乳液、香皂、護手霜、洗髮精等，可說琳瑯滿目。

許海龍表示，全國養殖鹿隻超過1萬3千頭，台南為2806頭，為全國第二大養鹿地區，全市57處牧場都檢疫合格，且是農委會是國產鹿茸示範戶，品質有保證。

陳仲杰指出，若民眾有興趣，可洽詢台南市養鹿協會，並選擇有「國產鹿茸標章」或環境優良牧場，採買經檢疫合格的健康鹿隻所產的新鮮鹿茸，或由國內養鹿產業團體輔導開發的鹿茸加工產品。

正是鹿茸採收期，台南市政府農業局今舉辦推廣活動。記者謝進盛／攝影
正是鹿茸採收期，台南市政府農業局今舉辦推廣活動。記者謝進盛／攝影

鹿茸 台南

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