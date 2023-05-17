人力銀行指出7成3上班族有意南遷嘉義縣 職缺大增1萬

嘉義縣政府與1111人力銀行合作辦理「農工大縣觀光啟航-人才前進嘉義調查」，今日縣長翁章梁北上出席宣布調查結果記者會，據資料顯示，嘉義縣有相對較低的物價、生活空間寬敞造就宜居環境，達7成3的上班族有意南遷。

嘉義縣長翁章梁、1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖、阿里山英迪格酒店總經理傅潤沛及科定企業人資經理林粁睿今天共同主持，宣布調查結果記者會。

1111人力銀行設計「人才前進嘉義調查」問卷調查，有效樣本數1240份，有五成以上受試者認為嘉義縣物價便宜，第二、三名則分別是生活成本低及生活空間寬敞。

1111人力銀行指出，調查發現智慧農業、工業轉型、觀光旅遊、綠能及無人載具，這五大產業最受青睞，和去年相比，智慧農業與觀光旅遊，名次往前躍進，無人載具首度進榜。

翁章梁表示，大埔美園區有106家廠商生產營運，提供6千個以上工作機會，馬稠後第一期已有29家廠商進駐，在觀光產業阿里山英迪格酒店帶動地方，創造更多就業機會。

阿里山英迪格酒店餐飲部主管邱先生說，他原在北部工作，租屋費與物價都較昂貴，後來受主管推薦回故鄉嘉義，相較在台北生活，每個月平均多存2萬元。

棒棒積木飯店業務部主管鄭先生說，返鄉求職，憑藉在高雄國際品牌飯店經驗，順利找到主管職缺，除薪水提升，也省下租屋與通勤費用，提高生活品質。

嘉義縣政府與1111人力銀行合作推出的「嘉義縣產業徵才專區」有近1萬個工作機會，縣府加碼祭出抽獎活動，求職者只要在「嘉義縣產業徵才專區」線上投遞正職履歷就可抽獎。