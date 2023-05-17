2022年強震裂損 日治台南碑林亭展開修復

台南市中西區碑林亭建於日治時期，擁有62座石碑，居全國之冠，去年9月因強震而裂損，市府已展開修復，預定今年9月完工。

台南市大南門碑林鄰近南門城，向來是中西區著名景點，這些石碑就在碑林亭的遮蔭下，走過88個年頭；碑林亭去年9月因強震出現結構性裂損、瓦片與混凝土塊崩落等問題，市府決定展開修復。

台南市政府文化局今天告訴中央社記者，大南門碑林擁有62座石碑，也是目前全國石碑數量最多的地方，市府斥資新台幣600萬元展開碑林亭的修復，今年4月開工，預定9月完工。

文化局表示，大南門碑林是日治昭和10年（1935年）時，因舉辦台灣博覽會而搜羅台南各處古碑殘碣陳列展示，又稱「大碑林」，碑林亭就在當時完工啟用，期間經過多次修建；「小碑林」則在赤崁樓。

大南門碑林收藏石碑可分為紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑及示告碑等六大類，每一方碑記都有一則故事，蘊藏著沿革、紀事、頌德、捐題、示禁、圖碑等豐富史料，頗具歷史價值，讓後人透過石碑紀錄了解府城歷史故事。

大南門碑林62座石碑中，8座經審議登錄為古物類文化資產，分別是「改建台灣府城碑記」、「護理台澎兵備道台灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」、「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

文化局人員說，大南門碑林是時間歷程下的重要空間載體，市府比照古蹟修復標準，由專業傳統匠師修復屋瓦，且和結構技師、文化資產委員評估討論，增加柱子內部鋼筋數量，使用超高性能混凝土（UHPC工法）強化結構，以提升碑林亭安全，保留傳統建築風貌。