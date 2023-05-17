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嘉市殯葬所樹葬熱銷 闢建第2樹葬區

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市立殯葬所樹葬區從168葬位擴增至1480葬位仍無法滿足需求。圖／本報資料照片
嘉義市立殯葬所樹葬區從168葬位擴增至1480葬位仍無法滿足需求。圖／本報資料照片

隨著國人殯葬觀念的改變，愈來愈多民眾接受綠色殯葬「樹葬」儀式，嘉義市立殯葬所樹葬區從168葬位擴增至1480葬位仍無法滿足需求，今年5月開闢第2樹葬區，規畫324個葬位。民政處長林家緯表示，市府近年來推動綠色殯葬業務不遺餘力，不管是鼓勵紙錢集中燒、以善代金或建立環保金爐等，都希望對於地球永續盡一份心力。

嘉義市立殯葬管理所表示，樹葬係為體現「入土為安」、「回歸自然」、「反璞歸真」的概念，不立墓碑、不設墳、不標示亡者姓名，讓骨灰歸為土地的一部分，永續循環於世上。

首座樹葬區於2020年4月24日完工啟用，入口設置有一石碑，命名為「璞真園」，園區以公園化設計，園內種植草皮及14株喬木，以生態步道分隔A、B兩區，提供民眾慎終追遠的新選擇，讓生命回到大自然的懷抱。

民政處長林家緯表示，近年來隨著國人對於殯葬觀念的改變，環保自然葬的方式也逐漸為市民朋友接受。因此嘉義市政府自2020年設置第一樹葬區後，更於今年增設第２樹葬區，以滿足需求，未來也將持續推動。

林家緯表示，第１樹葬區從初設的168個葬位，截至今年3月共有1480個葬位。第２樹葬區於5月8日開工，預計工期4個月，約2000平方公尺，在原先第２公墓區旁，初步規劃324個葬位，未來視情況擴增。

殯葬所表示，樹葬儀式略為，將骨灰火化後，研磨再處理，裝入無毒易分解環保容器內，由家屬或委託人將骨灰連同紙袋一邊倒入一邊填土，以交錯方式安葬，家屬靜默追思，不焚香、不燒紙錢，數年後骨灰自然融於大地，突破傳統土葬占地築墓的思維，也擺脫火化後入塔坐奉陰宅的觀念，為下一代留下一片淨土。

目前收費為，嘉義市民及水上鄉、中埔鄉民6千元，外縣市民眾9千元。

施工中的第２樹葬區。圖／嘉義市政府提供
施工中的第２樹葬區。圖／嘉義市政府提供
施工中的第２樹葬區，完工後將提供824個葬位。圖／嘉義市政府提供
施工中的第２樹葬區，完工後將提供824個葬位。圖／嘉義市政府提供

樹葬 嘉義 墓碑

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