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壽司郎要來嘉了！ 進駐嘉義市垂楊商圈預定開幕時間曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」將進駐嘉義市開分店，垂楊路預定地動工。記者魯永明／攝影
日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」將進駐嘉義市開分店，垂楊路預定地動工。記者魯永明／攝影

繼好市多進駐嘉義市，IKEA全球首間店中店模式的嘉義市城市店，進駐大潤發開幕後，日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，也將進駐嘉義市開分店，媒體報導，壽司郎規畫前進嘉義市，地點在垂楊路上原寶雅舊址，當地培元里長蔡坤龍說，他向營造商查證，曾引發改名「鮭魚之亂」的壽司郎餐廳正在興建中。

壽司郎宣傳課陳姓課長證實，壽司郎將在嘉義市開分店，預定明年上半年，第一季或第二季時間未定，感謝嘉義朋友支持，期待嘉義朋友的熱情轟炸。蔡坤龍臉書預告開玩笑說，「我先改名」，網友紛紛表示，「壽司郎總算要來了」、「久等了」。

日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，2021年3月在台灣推出名字中有「鮭魚」者可免費內用活動，全台有331人為此改名，被稱為「鮭魚之亂」。去年壽司郎再度推出與鮭魚有關優惠活動，不過這次不用改名了，讓網友嗨喊「還不吃爆」，每次行銷都引發話題。

壽司郎嘉義分店預定地，工期270天，已完成一樓地基，當地原是市長黃敏惠競選總部隔壁空地停車場，鄰近福義軒門市、嘉義憲兵隊、新光三越及遠東百貨。媒體報導，壽司郎今年持續展店，除新插旗嘉義，還傳出要前進雲林、基隆，全台首家壽司郎2018年6月開幕，2020年起受疫情干擾，疫情解封後，看好台灣市場，持續展店。

日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」將進駐嘉義市開分店，垂楊路預定地動工。記者魯永明／攝影
日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」將進駐嘉義市開分店，垂楊路預定地動工。記者魯永明／攝影
日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」將進駐嘉義市開分店，垂楊路預定地動工。記者魯永明／攝影
日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」將進駐嘉義市開分店，垂楊路預定地動工。記者魯永明／攝影

壽司郎 嘉義 鮭魚

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