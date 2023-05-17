壽司郎要來嘉了！ 進駐嘉義市垂楊商圈預定開幕時間曝

繼好市多進駐嘉義市，IKEA全球首間店中店模式的嘉義市城市店，進駐大潤發開幕後，日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，也將進駐嘉義市開分店，媒體報導，壽司郎規畫前進嘉義市，地點在垂楊路上原寶雅舊址，當地培元里長蔡坤龍說，他向營造商查證，曾引發改名「鮭魚之亂」的壽司郎餐廳正在興建中。

壽司郎宣傳課陳姓課長證實，壽司郎將在嘉義市開分店，預定明年上半年，第一季或第二季時間未定，感謝嘉義朋友支持，期待嘉義朋友的熱情轟炸。蔡坤龍臉書預告開玩笑說，「我先改名」，網友紛紛表示，「壽司郎總算要來了」、「久等了」。

日本跨國連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，2021年3月在台灣推出名字中有「鮭魚」者可免費內用活動，全台有331人為此改名，被稱為「鮭魚之亂」。去年壽司郎再度推出與鮭魚有關優惠活動，不過這次不用改名了，讓網友嗨喊「還不吃爆」，每次行銷都引發話題。