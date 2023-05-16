快訊

吳奇隆劉詩詩又爆冷戰3年？孩子在哪就學夫妻意見分歧

曹興誠給郭台銘第2封信：應跟「胳膊往外彎的蠢人」保持距離

培養友善農業 開發辣椒、番椒與番茄新品種

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影

台南善化世界蔬菜中心今天舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示耐熱、抗病、高產量的辣椒、番椒與番茄新品種，邀請農業試驗單位、種子公司、大專院校的育種研究人員參觀並開放申請新育成品系，希望提高種苗品質、業者收益並嘉惠農民和消費者。

俗稱亞蔬的蔬菜中心表示，今天提供觀摩展示的甜椒、番茄、辣椒等新品種，是研究人員過去幾年以特殊種原、專業育種及辛勤努力成果。具有多重抗性，能減少農藥化肥。不僅友善環境、有益消費者、農民健康，也都適合台灣種植、更能夠對抗較嚴苛氣候，有助提升糧食安全。吸引與會者觀察比較、訊問不同品系特色與培育要點。

番茄育種研究人員許芸喆指出，番茄是全球重要蔬果，也是台灣種苗業者具國際競爭力種子產業。去年秋季受到高溫降雨少影響，粉蝨族群爆發並傳播番茄黃化捲葉病毒病，造成植株生長異常且不結果，南部地區小番茄生產嚴重瘋欉。

許芸喆表示，豆類金黃嵌紋病毒引起的番茄黃化捲葉病毒病，是熱帶和亞熱帶地區影響番茄生產的主要原因。番茄有5個調節番茄黃化捲葉病的主要基因，我們應用基因堆疊方式，將幾種不同抗病基因累加至同一番茄品種中，是目前最佳的抗病育種策略。」今天展示12個不同抗病基因 (番茄黃化捲葉病、青枯病及晚疫病) 組合的番茄品系，將提供種苗業者申請應用，研發具有市場競爭力的抗病品種。

番椒育種助理研究員林世雯表示，番椒是高經濟果菜類作物。育種主要針對耐熱、抗病選育最耐熱、多重抗病且高產品種，讓世界各地研究人員試種。今天田區展示可供台灣研究單位申請交流的番椒，共有6個自交系辣椒和6個自交系甜椒，包含抗病毒及耐疫病、炭疽病的辣椒品系及耐斑點病、疫病的多彩耐熱甜椒，還有24個具有潛力番椒雜交組合。

亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影
亞蔬展示新開發耐熱抗病高產量辣椒、番椒與番茄新品種。記者周宗禎／攝影

基因 競爭力 農民

延伸閱讀

復刻在地味！嚴選食材秘製道地義式醬料 預約才吃得到「超值套餐」

當日新鮮出爐要預約！ 員林巷弄「心福口服烘焙坊」 歐式麵包取自天然食材健康滿分

美！瀕絕植物仙履蘭綻放時節 台中限期展出秀育種軟實力

英國王室超強基因神複製 夏洛特公主「撞臉」英女王小時候

相關新聞

彰化行善團傳愛雲林家扶 贊助清寒大學生每月5千生活費

彰化一群退休族組成的「圓夢行善團」今天跨過濁水溪捐贈40萬元給雲林家扶中心，挹注偏鄉希望教室，並認養貧困勤學的學生，幫助...

協助國三生會考後志願選填 南市技職博覽會啟動

台南市教育局為加強宣導技藝教育試探，協助國三生會考後志願選填，將在5月25至27日在遠東科大舉辦「創新技藝 夢想啟航」技...

巡田水貪方便...高齡農民常忘戴安全帽 機車A1事故飆升

雲林縣警察局統計，近1個月發生的交通事故機車占6成，其中近半是高齡者，成因多是未注意車前狀況，縣府今天召開道安會報，縣長...

謝龍介會進不分區立委安全名單? 南市藍營：基於這理由

國民黨台南市前議員謝龍介表態爭取國民黨不分區立委，前議會同仁都相當肯定及看好，台南市議員林燕祝說這是台南市民的期待，謝龍...

台南小將出戰 目標爭取世界盃少棒賽國家隊門票

華南金控盃全國少棒錦標賽也是WBSC世界盃少棒錦標賽中華臺北代表隊選拔賽，5月21日至28日將在台南市亞太國際棒球訓練中...

3歲女童之死 南市議會組「跨黨派」聯盟促洗涮交通汙名

台南市連2年蟬聯台灣各縣市每10萬人交通事故死傷之冠，本月初3歲女童命喪輪下，更引發社會關注，台南市議會首度成立「跨黨派...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦