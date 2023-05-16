培養友善農業 開發辣椒、番椒與番茄新品種

台南善化世界蔬菜中心今天舉辦「蔬菜育種研究交流與田間觀摩會」，展示耐熱、抗病、高產量的辣椒、番椒與番茄新品種，邀請農業試驗單位、種子公司、大專院校的育種研究人員參觀並開放申請新育成品系，希望提高種苗品質、業者收益並嘉惠農民和消費者。

俗稱亞蔬的蔬菜中心表示，今天提供觀摩展示的甜椒、番茄、辣椒等新品種，是研究人員過去幾年以特殊種原、專業育種及辛勤努力成果。具有多重抗性，能減少農藥化肥。不僅友善環境、有益消費者、農民健康，也都適合台灣種植、更能夠對抗較嚴苛氣候，有助提升糧食安全。吸引與會者觀察比較、訊問不同品系特色與培育要點。

番茄育種研究人員許芸喆指出，番茄是全球重要蔬果，也是台灣種苗業者具國際競爭力種子產業。去年秋季受到高溫降雨少影響，粉蝨族群爆發並傳播番茄黃化捲葉病毒病，造成植株生長異常且不結果，南部地區小番茄生產嚴重瘋欉。

許芸喆表示，豆類金黃嵌紋病毒引起的番茄黃化捲葉病毒病，是熱帶和亞熱帶地區影響番茄生產的主要原因。番茄有5個調節番茄黃化捲葉病的主要基因，我們應用基因堆疊方式，將幾種不同抗病基因累加至同一番茄品種中，是目前最佳的抗病育種策略。」今天展示12個不同抗病基因 (番茄黃化捲葉病、青枯病及晚疫病) 組合的番茄品系，將提供種苗業者申請應用，研發具有市場競爭力的抗病品種。