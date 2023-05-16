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嘉義民雄獨家品種玉蘭花鳳梨產季登場 縣府邀產地嘗鮮
全台唯一栽培品種的嘉義縣「玉蘭花鳳梨」產季來了！嘉縣文觀局今天發布「鳳梨的故鄉」旺來之旅，邀大家來嘉義民雄爽快吃鳳梨、品嘗100％純鳳梨原汁霜淇淋及鳳梨酥、醋、酒等伴手禮，讓運勢一年四季都很「旺」。
嘉縣長翁章梁表示，民雄一年四季都能吃到不同品種鳳梨，現在正逢玉蘭花鳳梨、金鑽鳳梨、香檳鳳梨季節，而全台唯一獨嘉栽培品種玉蘭花鳳梨就在民雄。
翁章梁說，玉蘭花鳳梨的果肉有獨特花果香水分多、酸甜適中無甜膩感，因縱切側面有玉蘭花形狀，因得玉蘭花鳳梨美名，現在到門市「阿美鳳梨」就可親挑購買。
文觀局長徐佩鈴表示，搭「台灣好行故宮南院線」就能暢遊民雄跟新港，到「旺萊山」買鳳梨酥伴手禮，「民雄金桔觀光工廠」品嘗三代傳承的手作金桔果醬。
文觀局表示，吃完鳳梨，還能到民雄火車站的「鵝肉一條街」吃鮮鵝及古早味椪皮麵、民雄芋圓、民雄肉包等小吃，下午茶到「民雄鬼屋咖啡廳」點杯閻羅王特調咖啡，或到「魚罐頭咖啡館」呷肉粽配咖啡。
徐佩鈴指出，路線從嘉義火車站或嘉義高鐵站出發，沿途有15個站點，包括故宮南院、蒜頭糖廠、板陶窯、新港奉天宮、嘉義酒廠等，詳細內容請參考嘉縣文觀局官網。
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