慈濟捐贈防護衣 強化海巡防疫能量保護海巡人員

慈濟慈善事業基金會基於大愛精神，今天在海巡署中部分署清水營區，辦理防護衣捐贈儀式，強化海巡防疫能量，保護海巡人員執勤安全。

今天捐贈儀式由海巡署中部分署副分署長林彥，慈濟基金會台中清水靜思堂志工王衍基等人代表完成捐贈儀式。

慈濟基金會與中部分署，基於災害救助、社會救助、環保生態、人文美善及地方創生等社會責任理念，前年簽署合作備忘錄，慈濟多次捐贈海巡署救援裝備及防疫物資，如快篩試劑、口罩、防護衣、酒精等，中部分署也因各界善心人士及團體支持，在新冠肺炎疫情嚴峻時期能平安順利執行各項防疫任務。

慈濟基金會為強化中部分署防疫能量，今天再捐贈中部分署2600件防護衣，由副分署長林彥代表受贈；中部分署表示，感謝慈濟基金會對海巡的支持，捐贈防護衣提升整體防疫能量，讓海巡人員執行前線任務時更安全無虞，海巡署更會堅守邊境防疫大門，避免疫病入侵。