阿里山參賽茶 月底展售

嘉義縣高山茶今年受低溫、少雨影響，春茶估計減產3至5成，平均採收期延後約2周，導致梅山鄉農會舉辦春季優良茶競賽僅756件報名，比去年減少約3成；昨天成績出爐，農會表示參賽茶葉品質較往年提升，28日辦展售會，來不及採收的茶葉則可報名接下來的阿里山鄉農會辦的春茶競賽。

梅山鄉農會總幹事黃書賢說，報名件數減少在預期中，而今年競賽辦在農曆穀雨後，因有下雨，挹注枯萎的茶樹水分，茶葉品質有提升；茶改場產業服務課長林金池說，今年春茶製作期間天氣理想，茶青維持一定發酵度，在後續烘焙、修飾較簡單，產地抽檢則都無問題。

林金池也說，今年參加評鑑的件數，烏龍組538件、金萱茶組218件共756點，比去年減少約3成，未入圍淘汰者占總件數約20%，複審階段兩個組沒入圍淘汰者占總參賽件數約3成。

縣長翁章梁昨宣布競賽結果，青心烏龍茶組特等獎為龍麟香茗茶的林郁雯，金萱茶組特等獎為上意茶業的陳木生，特等茶將以每台斤6萬元起拍賣，冠軍茶各3個名次以每台斤3萬元起拍，鼓勵多喝健康台灣茶。據了解，阿里山今年春茶量少價揚，市售價預計微幅調漲，每台斤漲50至200元不等。